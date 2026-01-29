Ще одна і дуже важлива для України угода!
Український інститут майбутнього ще тоді провів фундаментальне дослідження та розробив "Стратегію титанової галузі України-2030".
Повний текст Стратегії доступний тут.
Але її реалізація гальмувалася через відсутність масштабних інвестицій.
Ця угода може стати першим справжнім кроком (!!!):
- Залучення західного капіталу в український гірничодобувний сектор
- Інтеграція у глобальні ланцюги постачання критичних мінералів
- Створення преференційних умов для союзних інвесторів
Угода ідеально вписується в рамки підписаного 30 квітня 2025 року US-Ukraine Minerals Deal.
УІМ проаналізував ці можливості в дослідженні "Розширення співробітництва між Україною та США: стратегія Win-Win":
Ключові елементи:
- Velta вже має Letter of Interest від EXIM Bank США на $60 млн
- DFC відвідала об'єкти Velta у вересні 2025 як "стартовий проект"
- Титан включено до списку 55 критичних мінералів угоди
- Потенціал страхування ризиків через MIGA
Позитивний сценарій для України: що ми отримуємо?
1. Інвестиції:
- У розширення видобутку і збагачення
- У завод з виробнитства високоякісного титанового порошку
- У виробнитство кінцевої продукції (для медицини, AirSpase та інш)
Знаю потенційний обсяг інвестицій, але не можу поки казати публічно.
2. €7,3 млн вже отримано від Horizon Europe
3. Експортний потенціал:
- 300 000+ тонн ільменітового концентрату/рік (планова потужність двух родовищ Велти)
- До 10 000 тонн титанового порошку/рік (2030+)
- Вихід на преміальні ринки AM (additive manufacturing)
- Створення 1 000+ робочих місць високої кваліфікації
(!) Додатковий захист з боку США. І це, можливо, найважливіше.
Коли український актив стає частиною західного ланцюга постачання критичних мінералів для оборонної галузі (F-22 Raptor – 39% титану, турбіни реактивних двигунів), він автоматично отримує статус стратегічного інтересу США.
Pentagon вже визначив титанову губку як "потенційну одиничну точку відмови" у ланцюзі постачання:
Velta з її запатентованою технологією Velta Ti Process може стати вирішенням цієї проблеми для Заходу (!!!):
Але сама можливість такої угоди в третій рік повномасштабної війни – це потужний сигнал інвесторам:
- Україна не просто виживає, вона будує майбутнє.
Що далі?
Ця угода має стати прецедентом для включення України у велику гру з великими проектами.
Тому чекаємо на завершення угоди (ще мають бути отримані необхідні дозволи)
Читайте, робить висновки, поширюйте!