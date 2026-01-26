РФ готує продовження терору проти цивільного населення: коли новий удар

До наступного етапу переговорів в Абу-Дабі Росія планує провести мінімум один комбінований ракетний удар, очевидно, по Києву і мінімум два масованих нальоти по, більш ніж, 200 дронів кожен.

Крім продовження терору цивільного населення тилової України, противник посилить тиск на Гуляйпільському напрямку з метою захопити однойменне місто і Покровському напрямку з метою закрити питання контролю Покровсько-Мирноградської агломерації.

Зокрема, протягом усього січня 5-та ОВА, що діє на Гуляйпільському напрямку силами і засобами 127-ї МСД, 57-ї та 60-ї ОМСБр, отримувала підтримку від суміжних армій, зокрема, підрозділами 38-ї та 64-ї ОМСБр, а також 69-ї ОБрП зі складу 35-ї ОВА. Раніше 37-а ОМСБр 36-ї ОВА, а також 5-а ОТБр також були змушені посилити зношений ресурс колись основної пробивної сили Південно-Донбаського напрямку.

Також зараз командуванням РОВ піднімається питання про введення в бої за Гуляйполе повнокровних резервних сил 34-ї ОМСБр 49-ї ОВА, яка, як відомо, входить до складу ГВ "Дніпро", а також підрозділів зі складу 90-ї ТД. Ці сили мали бути задіяні РОВ тільки після виходу на правий берег річки Гайчул, але їх можуть застосувати вже найближчим часом для прискорення процесу окупації Гуляйполя.

Покровсько-Мирноградську агломерацію спробують закрити з півночі, через Красний Лиман, Родинське і вздовж річки Гришинки з виходом на околиці самого Гришиного.

Крім цих двох основних завдань, активність РОВ буде каталізована по всій ЛБС, з підвищеною увагою до Куп'янська, Волчанська, Костянтинівки, Часового Яру.

Завдання Москви просте – до наступного раунду переговорів значно посилити свою ультимативну переговорну позицію, за допомогою терору тилової України і захопленням нових територій, як демонстрації достатніх сил і засобів для продовження війни.

В рамках ракетного удару буде використана комбінація як з балістичних ракет типу 9М723, так і крилата дозвукова компонента, найімовірніше 3М14 "Калібр". Найбільш ймовірні дні для удару – середа/четвер. Хоча, з огляду на те, що найбільш боєготовною до цього удару компонентою носіїв є морські, але на їх застосування може вплинути низка факторів, від погодних умов, до ударів по чорноморській флотилії РФ в Новоросійську або навіть у відкритому морі.

До речі, погодні умови також створюють проблеми і в питаннях виконання поставлених завдань на полі бою, де стійку оборону ЗСУ противнику доводиться прогризати в мороз і сніг.

З усього вищевикладеного можна зробити висновок, що для російської переговорної групи перший раунд переговорів в Абу-Дабі завершився провалом, тому посилювати свою позицію вони будуть терором.