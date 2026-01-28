Нові Судети. Гарантії безпеки в обмін на Донбас?

Сполучені Штати повідомили Україні, що надання американських гарантій безпеки можливе лише за умови підписання мирної угоди з Росією

При чому зміст документа щодо територіального питання не розкривають. Про це пише Reuters

Коли українська влада все цілком і повністю ставить на зеро — улестити Трампа, його університетського товариша родовищем літію, то виходить так, що якісь договорняки відбуваються в умовах блекаутів. Коли народ взагалі економить заряди мобільних, куди там полізти за деталями на платні підписки іноземних ЗМІ.

Ось Зеленський заговорив про угоду про відбудову з США. Але чи буде що відбудовувати, якщо справдиться прогноз від Радіо Свободи, що росіяни налаштовані домогтися умов, коли Запоріжжя можна буде обвалювати артилерією?

Я спеціально глянула ютуб-стрічку каналів телемарафону. Там один позитив і конструктив — Герасимов зійшов з розуму, тисячі росіян банкрути, а Росія сушить весла, бо в Китаї переворот.

На практиці — РФ за цими мирними угодами не відмовляється від територіальних претензій на регіони, які не окупувала повністю, але записала собі в Конституцію. Ба більше, вона хоче собі отримати нові Судети — той же Донбас для того, аби мати плацдарми для нових наступів. Газоноси Полтавщини чи промислова Дніпровщина — це уже інша тема, що там собі запланує Росія на наступні етапи.

Європейці тільки зараз наважились на заяву про жорсткіші заходи щодо російського "тіньового флоту", який перевозить нафту у Балтійському та Північному морях. Це безумовно, подія, хоча українські фахові експерти про цю голку в яйці говорять два роки мінімум.

Чи буде щось далі? Подивимось. Але, може, і цього б не сталось, якби США не піймали кілька таких танкерів біля своїх берегів. І то — з гучними скандалами, що деякі наші громадяни цілком собі нормально працюють на подібних суднах. Кормят семьи).

Словом не про відбудову опісля війни треба думати. У тому ж Києві колишні кавеенщики жартують про вигрібні ями, а ДТЕК розказує, що ви ото бойлери повмикали, тому світла нема, хоча тепер стає ясно, що роками коти не качались в ремонтах їх щитків та кабелів.

Не знаю, про яку там відбудову і гарантії говорять цілком таємно. Але солодкі позитивні сиропи не роблять нам доброго, а виключно готують підґрунтя для наступних актів агресії Росії.

Гарантії безпеки точно не залежатимуть від папірця із Трампом, якому потрібні козирі для виборів восени. Вони залежать від того — чи буде придатною для життя наша країна і великі економічні агломерації. А ще — чи буде у нас чим оплачувати військо, бо Росія на війну гроші знайде. У нас же бізнес працює на трьох перекладинах і генераторі.