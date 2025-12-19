У росіян нова тактика: що задумав Путін

РОВ змінюють тактику ударів по об'єктах ОПК України...

Ми з вами в інформаційному просторі дуже багато чуємо повідомлень про те, як російські окупанти наносять удари по нашій енергетичній інфраструктурі і як страждають цивільні від відсутності електроенергії, води і тепла. Але практично повністю в наших ЗМІ ігнорується проблема ударів РОВ по об'єктах оборонно-промислового комплексу країни.

Скажіть, скільки разів ви в новинах або на місцевому рівні чули про те, що, крім удару РОВ по ТЕЦ, було завдано удару по об'єкту ОПК? У якій пропорції такі повідомлення з'являються?

Пропорція прагне до нуля. І з цілком зрозумілих причин...

Основна причина - ворог не повинен отримувати актуальну, первинну інформацію про результативність своїх ударів по об'єктах ОПК. З одного боку, це правильно, а з іншого, виходить, що наші громадяни знають про енергетичний терор, але абсолютно ігноруються проблеми ОПК, які нітрохи не менші.

І що найсумніше, підприємствам, що виробляють військового призначення продукцію, наша держава на четвертий рік війни не полегшила умови, а навпаки - душить український ОПК, замість підтримки!

Звучить дивно, неймовірно, обурливо, але - факт.

Ситуація до парадоксального сюрреалістична - підприємство, що виконує замовлення для держави, опиняючись під ударом РОВ, втрачаючи внаслідок цього лінії виробництва та готову продукцію, не отримує жодних пом'якшень за зобов'язаннями, підтримки у відновленні потужностей, і ба більше, в разі затримки виконання замовлення отримують штрафні санкції!

Підприємство, по якому б'ють окупанти, руйнують лінії виробництва, втрачають готову продукцію, оподатковуються штрафними санкціями за невиконання зобов'язань щодо поставок!

Не буду вказувати цифри, але, образно кажучи, щонайменше третина підприємств, задіяних у секторі ОПК в Україні, на сьогоднішній день зайняті судовими розглядами, за кабальними штрафними санкціями, а не виробництвом військової продукції. Одне з підприємств, на продукції якого у нас дуже любили піаритися свого часу, зараз як зруйноване, так і загрузло в судах.

Зрозуміло, російські окупанти дуже добре обізнані про такий парадоксальний розклад речей у відносинах між державою та оборонним сектором, а тому останнім часом спостерігається цілеспрямоване знищення противником не стільки самих об'єктів виробництва, скільки удари по складах готової продукції.

Суть такої тактики проста. Підприємство виробляє продукцію, яку знищують, і змушене власним коштом її виробляти, знижуючи прибуток від виконання замовлення. Якщо замовлення виконується невчасно, а воно виконується невчасно, апріорі, то слід очікувати введення штрафних санкцій, без будь-якої перспективи, що увійдуть у твоє становище. У якийсь момент підприємство, що функціонує, з працюючими лініями виробництва, опиняється в борговому ярмі.

Нова тактика РОВ - збанкрутувати сектор ОПК України і зробити власне виробництво витратним і безперспективним. І діюча в Україні нелояльна до постраждалих підприємств ОПК система їм у цьому чудово допомагає.

Здавалося б, четвертий рік війни, а віз відносин, що сформувалися десятиліття тому, і нині там.