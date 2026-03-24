ЦБР відступає на валютному ринку

На минулому тижні рубль сильно ослаб до юаня: вперше з лютого 2025 року курс перетнув позначку 12,5 рублів за юань. Послаблення рубля відбувалось за рахунок самоусунення Мінфіну від продажу валюти і золота на валютному ринку по бюджетному правилу у березні. ЦБР не виходив на ринок з інтервенціями, щоб змінити курс.

Фактично, ми спостерігали за реалізацією мовчазної домовленості між Мінфіном рф та ЦБР, коли курс "відпустили" в угоду Мінфіну, який зміг звести бюджет за 2 місяці 2026 року з дефіцитом, що становив 91% річного планового дефіциту на 2026 рік.

Підігрування мінфіну рф з боку ЦБР фактично означає, що ЦБР погоджується йти на більшу інфляцію в обмін на вирішення фіскальних проблем Мінфіну рф. В Кремлі і в штабі Ростеха могли б порадіти за Мінфін рф, але така ситуація буде сильно уповільнювати зниження ЦБР ключової ставки.

Саме тому "танці" фіскального і монетарного регулятора в рф зараз є дискусійними в плані їх ефективності для економіки рф. Думаю, мої друзі в оборонному секторі України хотіли б бачити міцний рубль і Ростех на колінах, а от економісти радіють ослабленню рубля.

Я ж думаю, що ослаблення рубля вказує нам на готовність російської влади здавати позиції в сегменті утримання фінансової стабільності в рф. Зараз в рф курс рубля – це лише один з індикаторів стану їх економіки, і існує безліч сценаріїв, коли з сильним рублем рф впадає в ще більш жорстку економічну кризу.