ЦБР отступает на валютном рынке

На прошлой неделе рубль сильно ослаб к юаню: впервые с февраля 2025 года курс пересек отметку 12,5 рублей за юань. Ослабление рубля происходило за счет самоустранения Минфина от продажи валюты и золота на валютном рынке по бюджетному правилу в марте. ЦБР не выходил на рынок с интервенциями, чтобы сменить курс.

Фактически мы наблюдали за реализацией молчаливой договоренности между Минфином РФ и ЦБР, когда курс "отпустили" в соглашение Минфина, который смог свести бюджет за 2 месяца 2026 года с дефицитом, составлявшим 91% годового планового дефицита на 2026 год.

Подыгрывание минфина России со стороны ЦБР фактически означает, что ЦБР соглашается идти на большую инфляцию в обмен на решение фискальных проблем Минфина России. В Кремле и в штабе Ростеха могли бы порадоваться Минфину РФ, но такая ситуация будет сильно замедлять снижение ЦБР ключевой ставки.

Именно поэтому "танцы" фискального и монетарного регулятора в России сегодня являются дискуссионными в плане их эффективности для экономики России. Думаю, мои друзья в оборонном секторе Украины хотели бы видеть крепкий рубль и Ростех на коленях, а вот экономисты радуются ослаблению рубля.

Я же думаю, что ослабление рубля указывает нам на готовность российских властей сдавать позиции в сегменте удержания финансовой стабильности в России. Сегодня в России курс рубля – это лишь один из индикаторов состояния их экономики, и существует множество сценариев, когда с мощным рублем России впадает в еще более жесткий экономический кризис.