Трамп вирішує рівняння ''терористи та заручники''

Вся поведінка росіян, включаючи січневі бомбардування, це поведінка терористів, які захопили заручників і виставили ультиматум глобальній спільноті – віддати РФ п'ять регіонів України. У це повністю вкладається і бомбардування теплоенергетики Київ у ніч на 20 січня, яке "випадково" збіглося з початком саміту в Давосі.

Схема "терористи - заручники" майже завжди однакова. Захоплюють заручників та вимагають щось натомість. Якщо переговори не починаються або затягуються, то терористи погрожують вбивати заручника в день, відрізати їм на пальці і т.п. РФ з 2014 р. дотримується цієї стратегії, але періодично збільшує "викуп" за звільнення "заручників" та головну відмінність – не планує відпускати їх навіть після отримання "викупу". У разі силового звільнення заручників загрожує підірвати планету ядерною бомбою, після чого росіяни, на думку "путіна", вирушать до російського раю. Який виглядає їхній рай – не в курсі навіть патріарх РПЦ. Ймовірно, як океан горілки, тому гурії не передбачені, щоби не відволікали від неї.

В результаті постає завдання: як звільнити Україну, взяту в заручники, ліквідувати чи покарати державу терористів РФ, і при цьому уникнути ядерного вибуху. Принагідно - Шнобелівська премія "червоним" і "рожевим" євреям, які передали рецепт ядерної бомби Сталіну, за що він віддячив їх "справою лікарів-вбивць і космополітів". Оскільки росіяни називали себе інтернаціоналістами, то євреїв вони назвали космополітами.

Історію розв'язання цього завдання можна коротко викласти так.

Обама придумав собі "зелених чоловічків" у Криму, самоусунувся і переклав її рішення за грузинським зразком на Олланда та Меркель. Нехай самі ведуть переговори з терористами у нормандському та мінському форматах. Результат вийшов грузинський – Москва оголосила Донецьку та Луганську область окремими державами за прикладом Абхазії та округу Цхінвалі, і зажадала собі Крим як "викуп".

У 2017 р. Трамп вийшов зі схеми переговорів з терористами через Париж та Мінськ, і розпочав їх безпосередньо. Зустрівся у Фінляндії з "путіним" і призначив Курта Волкера спецпереговорником із терористами.

Але в 2019 р. в Україні стався стокгольмський синдром – Зеленський оголосив, що зазирне в оку "путину", зійдеться з ним посередині у Криму та його "повісить" на Порошенка. Торгівля з РФ пожвавилася, почалося розмінування та закрилася комісія Україна – НАТО. Перемовниками у Мінську стали Кравчук, Арестович та комік Сивохо. Трамп, дивлячись на це вирішив, – у нього достатньо проблем і без того, щоб займатися зціленням України від стокгольмського синдрому і у вересні 2019 р. Волкер звільнився.

Байден у 2021 р. набув суворого вигляду, назвав "путина" вбивцею та вирішив переговори з терористами не вести. Але через три місяці він тиснув руку вбивці у Швейцарії, оскільки терористи у квітні стягнули 100 тис. військ до кордону з Україною. Після зустрічі Байден дав терористам час на роздуми до 2022 р. Дедлайн Трампа – короткі миті порівняно з дедлайн Байдена.

Терористи не знали, що в 2022 р. зробить Байден, який набув рішучого вигляду. Але точно знали, що він не скасує закон Трампа, який забороняє визнавати Крим російським, і що восени 2023 р. після виборів до Верховної Ради вичерпається стокгольмський синдром.

Тому вирішили: налякати "поліцію", порізати "заручників" та збільшити "викуп". У грудні 2021 р. виставили США та НАТО ультиматуми – виключити країни Балтії та екс-Варшавського блоку з НАТО та визнати Україну "сферою інтересів" РФ. Іншими словами – сателітом Москви.

Поліція за себе не переживала. Знала – РФ не ризикне атакувати НАТО. Час це підтвердив. Коли в листопаді 2022 р. у Польщі ракета РФ вразила ферму та трактор, то терористи дзвонили до Вашингтона, клялися, що це випадковість і благали пробачити їх. Байден, який перебував на саміті "Двадцятки" в Індонезії, пробачив їх і зобов'язав Дуду з Зеленським сказати, що це була ракета українських ППО. Лавров несамовито кричав, поляки та українці хочуть посварити РФ з НАТО та втягнути Альянс у війну.

Поліція переживала за заручників і Байден з газетами попереджали: буде вторгнення. Публічно давали підстави "заручникам" викликати "поліцію". "Заручники" відповідали: ви все брешете, будуть шашлики, а не вторгнення, у нас із терористами ідеальний стокгольмський синдром. Спіть спокійно. Ви нам не потрібні.

Але для терористів стало неприємною несподіванкою, що українці зустріли їх набагато гірше, ніж німців у 1941 р. Стокгольмський синдром дав осічку. Замість квітів гранати та парадна форма виявилася зайвою. Прогулянка через Чонгар пройшла легко, але далі все пішло не за планом і виявилося: 180 тис. солдатів мало для досягнення цілей СВО – отримання "викупу" у вигляді Криму, "мосту" до нього та "синдромного" на всю голову уряду у Києві. До того ж поліція таки втрутилася і парафування угоди в Стамбулі не відбулося.

Після цього Зеленський дзвонив у "поліцію" і просив закрити небо, а в США та Європі ухвалили рішення більше не дзвонити "путіні" за жодних обставин і переговори з терористами не вести. Терористи образилися і восени 2022 р. повідомили ЗМІ – глави ЦРУ та СЗР зустрічалися таємно у Туреччині та переговори з нами ведуть. Отже: чи ми не терористи, чи ви слово не тримаєте і все у вас за подвійними стандартами.

Це було перебором. Конгрес ухвалив рішення, що РФ – це терористи, але Байден його обнулив у Держдепі та продовжив таємні переговори. Експерти нагадали, Сталін із Гітлером після початку конфлікту теж довго вели таємні переговори, і поліція теж завжди веде їх із терористами, але намагається не афішувати.

Терористи зрозуміли, що погарячкували і змінили стратегію. Після 27 вересня 2023 р. стали по шматочку відрізати від України з розрахунку – це змусить оформити угоду за всіма правилами та отримати викуп, збільшений до п'яти регіонів України. Були згодні і на менше – на Крим та "коридор", але за умови завірення правочину нотаріусом в ООН. Терористів обнадійлював і розпочав в Україні з 2024 р. новий приплив стокгольмського синдрому.

Експерти швидко підрахували, такими темпами терористи різатимуть Україну ще 10 років і це багато влаштовувало. Терористів також. Вони оголосили, ми нікуди не поспішаємо, у нас із економікою та рештою все добре. Головне не різати швидко і багато, щоб не розбудити сонного Джо, Майдан та Європу.

У 2025 р. з'явився Трамп і оголосив: йому не подобається це урізання України, і він робить таємне явним – розпочинає переговори з терористами. Для користі справи став вимовляти компліменти їхнім дідам через те, що перемогли Гітлера завдяки допомозі США. Терористи пробурчали про США та дідів, але погодилися на переговори, проте збільшили "викуп". Трампу також не подобався стокгольмський синдром, але Зеленський не погодився його позбуватися, тому виїхав з Білого дому без обіду. Трамп з'їв його обід, але це не спростило вирішення всього завдання.

У рамках неї Трампу доводиться вирішувати дві проблеми – зцілювати Україну від цього синдрому та утримувати терористів за столом переговорів. Лікування ведуть через САП та НАБУ, криптогаманці та іншими методами. В результаті Зеленський одяг костюм і погодився з Трампом, що вони потрібні один одному. Це не скасувало ритуал плювання в Трампа, але Трампу на це начхати. Можете називати мене фашистом, але сміття з Нью-Йорка вчасно вивозіть.

Терористи чомусь вирішили, із Трампом можна вести переговори як із Байденом, і тягли волинку. Трамп із цим не погодився, став давати їм стусани, оголошувати дедлайни та загрожувати вийти з переговорів. Пєсков просив не вести переговори у мегафонному режимі, у кремлі охали, продовжували відрізати від України шматочки, але на тлі того, що відбувається з їхніми танкерами в океанах, з Венесуелою, Сирією, Іраном і скрізь переконувалися: це не працює і стратегію треба коригувати. Трампа стало так багато, що ігнорувати його не можна, і з ним треба щось підписати.

Причому прямо зараз. Далі було як початок анекдоту: опівночі з 22 на 23 січня до кремля з Давосу з'явилися три євреї – Віткофф, Кушнер та Джошу Грюнбаум, комісар із закупівель, і "путін" говорив з ними до трьох годин ночі про Україну. Вранці русо-адмірал Костюков із групою терористів терміново вилетів до Абу-Дабі, щоб продовжити розмову з "поліцією" та "заручниками".

Цьому передували дві важливі події. Перше – початок з 14 січня операції зі звільнення другої половини Сирії від блоку курдських робітників з асадистами. До 19 січня сирійська революційна армія з повстанцями вигнала їх з 80% території та 22 січня Том Баррак, посол США в Туреччині, перебуваючи в іракському Курдистані, запропонував їх залишкам скласти зброю. Зважаючи на зайнятість цим Ахмед аш-Шараа не приїхав до Берліна до Мерця і в Давос. Це кінець планів Нетаньяху та "путіна" щодо розчленування Сирії. Кінець, який став "випадково", очевидний до відкриття саміту в Давосі.

Друга подія – коригування терористами стратегії, яка теж "випадково" збіглася з Давосом. У ніч 20 січня вони влаштували Холодомор, щоб їх помітили, оскільки стратегія відрізання шматочків втратила ефект. Цей прийом повторили в ніч на 24 січня, щоб досягти більшого "викупу" в Абу-Дабі.

Трамп це коригування врахував і попросив власника "Фламінго" приїхати до закриття саміту, коли стануть зрозумілими наміри терористів після переговорів із Дмитрієвим у Давосі, і що саме має озвучити Зеленський. Коли стало зрозуміло – терористи дозріли до підписання якихось паперів, то Зеленський оголосив європейцям, що вони колективна ліверна ковбаса як Олаф Шольц, але Тауруси попросив і обіцяв, якщо Україну приймуть до НАТО, то він легко віджене підводні човни РФ від берегів Грен. Закінчив промову фразою: "Поки Україна з вами, ніхто не витиратиме про вас ноги". Йому ввічливо поаплодували. Можна вирішити, що він президент Гренландії, а не України, але там ця посада не передбачена, бо є король.

Зеленський із поставленим Трампом завданням упорався – терористи не знайшли, до чого можна причепитися у його промові. Терористи зрозуміли: їм доведеться не лише прийняти трьох посланців Трампа вночі у кремлі, а й повернутися за стіл переговорів. Занадто багато подій сталося напередодні Давосу, крім арешту Мадуро, відновлення посольства США у Венесуелі та настання у Сирії.

Мелоні конфіскувала 17 січня суховантажне судно РФ з 330 тис. т металобрухту, а інвестфонд Noble Capital RSD звернувся до суду в Нью-Йорку з вимогою до РФ виплатити йому 225 млрд. доларів за борговими зобов'язаннями імперії Романових за 1916 та інші роки. "Вишенькою" став арешт танкера РФ під час Давосу, який Макрон демонстративно коментував і дякував за сприяння британців та інших союзників. Оскільки судно заарештували поблизу Гібралтару між Іспанією та Марокко, іншими могли бути ще й італійці. Посольства та агентура повідомляли: данці та німці теж можуть провести такі акції. Ігнорування дедлайнів Трампа до Дня Подяки та Різдва обходиться у "копієчку" і це лише початок.

Трамп почав також відрізати від терористів по шматочку, і їм це чомусь не подобається. Терористи не можуть сказати, що Трамп розмовляє з ними без поваги, але починають скаржитися, що він тероризує їх та підштовхує до цього європейців. В результаті їм довелося з'їздити до Абу-Дабі та пообіцяти з'їздити ще раз, щоб підписати якесь припинення вогню, інакше Трамп продовжить свою стратегію з відрізанням. Січень показав – він твердо налаштований вирішити рівняння "терористи – заручники" і здобути за це не лише Нобелівську премію миру.