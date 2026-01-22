Трамп ховає ООН. А з нею і старий порядок

Активність Трампа щодо формування "Ради Миру" та анонс розширення її сфери діяльності свідчать про спробу створити умовно "проамериканську" міжнародну організацію. Точніше, "проамериканську" не на ціннісному рівні, а з точки зору лідерства США. І формату, коли Трамп (на даний момент він) буде визначати, хто і на яких правах бере участь.

Чому так? Давайте розбирати покроково.

Трамп анонсує створення "Ради Миру" – органу, який буде керувати відновленням і просто керувати Сектором Гази. У структурі передбачається умовних три рівні учасників. Ядро – тобто ті, хто буде керувати процесом. Другий рівень – важливі партнери і ті, хто буде визначати пріоритети. Третій – всі інші. Нібито з правом голосу, але голос куплений за гроші у фонд, яким фактично збирається керувати Трамп. Ціна входу – 1 мільярд. Паралельно з цим США різко критикують ООН і виходять з ряду структур, які функціонують в системі Організації. Логічно – ООН це формально рівна вага голосу (за винятком Радбезу) і це аж ніяк не America First. Крім того, право вето в Радбезі є не тільки у Сполучених Штатів. І там можуть заблокувати, в тому числі ініціативи самого Трампа. Була надія на викручування рук партнерам по НАТО і затвердження беззастережного американського лідерства. Але більша частина європейських держав раптом не запалилася ентузіазмом від перспективи стати ресурсним донором американських ініціатив без права на власний голос. Криза НАТО стала очевидною. Події навколо Гренландії – лише одне (і не головне) його прояв. Але, яке може "поховати" функціонал Північноатлантичного Альянсу.

Таким чином, Трамп опинився в ситуації, коли немає жодної міжнародної структури, яка була б здатна виконати роль легітимації його ідей щодо трансформації світового порядку.

У той же час (за 2025 рік) ключовий конкурент США - КНР істотно наростила свій вплив у БРІК. А також, що найважливіше, створила формат ШОС+ – однозначно синоцентричну організацію. Варто зазначити, що партнери Пекіна за форматом зібралися не на основі ціннісної близькості, а розуміючи ризики періоду розвалу старої світової системи. І в тому числі ризики від надмірної активності президента США. Принаймні частину учасників ШОС+ ще недавно можна було називати в першу чергу "партнерами Сполучених Штатів".

Тобто КНР створює паралельні ООН структури, США своєю політикою, скоріше, відлякують партнерів.

Ось на цьому тлі з'являється ідея трансформації "Ради Миру". Яку, судячи з усього, США будуть позиціонувати як ключову міжнародну структуру, що працює над заморожуванням міждержавних конфліктів. І можливо не тільки.

Але вузьке коло можливих учасників і дорогий "вхідний квиток" для інших робили таку ідею нездійсненною.

Вихід – відстрочка вступного внеску (нагадаю, мова йде про 1 млрд доларів) на три роки. Тобто початкове запрошення учасників "тимчасове". Далі Трамп вирішує, хто з "тимчасових" залишиться, а хто піде. Альтернатива і гарантія постійного членства не змінюється – 1 мільярд під управлінням американського президента.

Далі дві хвилі запрошень. І вже перша хвиля дає розуміння завдань цієї структури. Серед перших запрошених (крім ряду європейських держав) В'єтнам, Південна Корея, Японія, Саудівська Аравія, ОАЕ та Індія – держави, які в тому чи іншому вигляді США думали використовувати як стримуючий фактор китайського впливу. Далі РФ, Туреччина, Таїланд, Індонезія, Пакистан, держави Центральної Азії і навіть Білорусь – країни, в яких США мають намір врівноважити вплив Пекіна. А "в частині з цих держав" спробувати зіграти проти Китаю.

При цьому для більшості таких запрошених якраз і пропонується варіант "три роки з відстрочкою платежу". Такий формат може здатися їм привабливим способом тимчасово убезпечити себе від нових тарифних (і не тільки) поривів американського президента. І значна частина з них погоджується. Тим самим потрапляючи в пастку – голосувати проти американських ініціатив в такій Раді ще небезпечніше, ніж демонстративно не вступати до неї.

І, нарешті, ще один пункт – запрошення Китаю. Не відразу, трохи згодом. Створюючи пастки і для Пекіна. Який декларує готовність обговорювати проблеми в широких форматах на рівноправній основі. Йому пропонують приєднатися і обговорити, але тільки в організації, яка буде існувати "при лідерстві" США.

Розтяжка для держави, яка претендує на статус другого полюса сили:

не вступити означає спростити для Трампа створення вибору "або-або" для ряду країн, які тільки починають входити в зону китайського впливу.

вступити без застережень – визнати формальне лідерство США. що політично для Китаю сьогодні неприйнятно.

Найімовірніше, Пекін приєднається. Але в специфічному, зміненому форматі. Який може бути обумовлений на зустрічі Трампа і Сі. Причина – див. вище – допустити створення виключно проамериканської структури, до якої входять твої партнери, ризиковано.

І ось у цей момент можна буде замовляти панахиди за Організацію Об'єднаних Націй. Адже ця структура в першу чергу створювалася для підтримки миру "у всьому світі". Але є нова – "Рада Трампа". Або "Рада Трампа і Сі". Або буде інша назва. Не так важливо. Важливе питання – а навіщо тоді потрібна ООН.Момент, коли питання буде озвучено, стане ключовим для старої світової системи. Він означатиме її смерть.

А паралельно з цим "смерть" надій на "міжнародні норми" і "принципи", які ґрунтуються на механізмах ООН або документах організації.

Тому для невеликих держав вкрай важливим стає питання виживання. Вже зараз. І судячи з усього, ключовою відповіддю на нього буде створення, розвиток різного роду регіональних союзів. Як великих і всеосяжних, так і просто систем економічної, гуманітарної або військової кооперації держав-сусідів. Важливою стає і гра на інтересах і балансі сил не тільки гегемонів, але і регіональних супердержав. Які, до речі, не вважатимуть за сором брати участь у таких регіональних коаліціях. У нашому регіоні претендентів на такий статус три – Туреччина, Польща і, можливо, Румунія.

Ну і, нарешті, ініціативи Трампа (разом з ідеєю захоплення Гренландії) прискорили процеси трансформації ЄС. Для Євросоюзу часи старої політики, довгого пошуку компромісів у прийнятті рішень минули. Час вже не гроші, а питання виживання. Адже великий багатий союз, нездатний до швидких дій, - природна "кормова база" для більш рішучих геополітичних гравців. Тому в ЄС також будуть "внутрішні коаліції". Частина з них починає формуватися вже сьогодні. І це ще одна можливість для невеликих держав у питаннях пошуку опори під час розвалу старої системи.

Ось так.

P.S. Писати про внутрішню ефективність для держави вважаю зайвим. Якщо цього не буде - ніякі спроби знайти зовнішні опори в світі, де всі їдять всіх, не допоможуть.