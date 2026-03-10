Трамп поговорив з Путіним: кривавий іранський цирк мав одну мету?

Тим часом, Трамп поговорив з Путіним, а Ройтерс пише, що США хочуть помякшити антиросійські санкції.

Скидається, що цей кривавий іранський цирк мав одну мету. Виправдати зняття санкцій з рашки. Через "серйозні проблеми з ціною на нафту".

Непогана схема. Розпочинаєш війну у регіоні видобутку нафти, лякаєш усіх "колапсом цін", а потім вони приймуть усе. У тому числі і торгівлю з головним людожером сучасного світу. Навіть найбільш антипутінські республіканці замовкнуть перед перспективою йти на вибори з високою ціною на бензин.

Тому той факт, що одразу після початку війни проти Ірану, Трамп знову почав "накидати" на Україну та Зеленського про "зброю", було не випадковим.

Іншого способу втілити "дух Анкориджу" вони там не вигадали.