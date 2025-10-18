Трамп хоче публічного приниження Європи
Президенту Трампу важливо привезти нелегального президента Путіна до центру Європи, до Угорщини Орбану, щоб показати безсилля Європи проти антиєвропейських планів Москви та Вашингтона.
Демонстративний приїзд Путіна до Будапешту є публічним способом принизити ЄС і НАТО і ніде не будь у Каїрі чи на Алясці, а в центрі Європи. Російська агресія в Україні та призупинення війни — це лише другорядна мета переговорів Трампа з Путіним у Будапешті.
Вони обоє чудово знають, що Україна не має наміру здаватися з Томагавками чи без Томагівок. Найімовірніше, це лише привід зустрічі Трампа та Путіна. Бо головна мета Трампа в Будапешті – це чергова спроба Трампа посунути Путіна на зраду Пекіна, використовуючи проблеми, які виникли у Сі Цзіньпіна в Китаї.