Президенту Трампу важливо привезти нелегального президента Путіна до центру Європи, до Угорщини Орбану, щоб показати безсилля Європи проти антиєвропейських планів Москви та Вашингтона.

Демонстративний приїзд Путіна до Будапешту є публічним способом принизити ЄС і НАТО і ніде не будь у Каїрі чи на Алясці, а в центрі Європи. Російська агресія в Україні та призупинення війни — це лише другорядна мета переговорів Трампа з Путіним у Будапешті.

Вони обоє чудово знають, що Україна не має наміру здаватися з Томагавками чи без Томагівок. Найімовірніше, це лише привід зустрічі Трампа та Путіна. Бо головна мета Трампа в Будапешті – це чергова спроба Трампа посунути Путіна на зраду Пекіна, використовуючи проблеми, які виникли у Сі Цзіньпіна в Китаї.