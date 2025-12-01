Втрати окупантів за листопад: невтішна статистика

Позитив...

Обробляючи дані щодо втрат РОВ, дійшов дуже цікавого висновку.

У листопаді не буде кількісних рекордів за жодною з категорій втрат російських окупантів, але на себе звернув увагу показник втрат особового складу.

За, поки що, цей місяць РОВ не втратили рекордної кількості особового складу, а такий собі, негативний середньостатистичний кількісний показник, але якщо заглибитися в цифри - рекорд таки був встановлений.

У листопаді у РОВ понад 20 тисяч це втрати вбитими. Саме вбитими.

Примітно те, що аналогічний показник був зафіксований у жовтні, щоправда, трохи нижчий. Тобто, можна говорити про те, що в листопаді буде встановлений абсолютний рекорд РОВ по 200-м.

З урахуванням того, що такі цифри фіксуються другий місяць поспіль, можна констатувати вкрай аномальний дисбаланс втрат вбитими в 65% від загальної кількості втрат РОВ, для практично всіх воєн і конфліктів сучасності і навіть для ХХ століття.

Звісно, кількісні показники менші за 2024 рік, і хотілося б знову бачити втрати РОВ на місяць по 40-45 і навіть 48 тисяч тіл, але тут питання не в кількості, а, так би мовити, в якості.

Хоч якийсь позитив.