ТОП-14 бунгало над водою у світі

Ексклюзивні умови, приватність, розкіш і романтика — це лише мала частина того, що пропонують найкращі бунгало над водою у світі. Ідеальні оази спокою та єднання з природою варті того, щоб провести там медовий місяць, відсвяткувати річницю або просто організувати незабутню відпустку. Ці вілли розташовані над кришталево чистою водою, і більшість із них мають скляні підлоги, стіни чи стелі, щоб милуватися тропічним життям. У такому середовищі є щось романтичне та вишукане, особливо тому, що п’ятизіркові готелі приділяють максимальну увагу приватності та створенню найкращих умов для своїх гостей. Нижче наведено топ найкращих бунгало над водою у світі, які пропонують неймовірний досвід і відпочинок найвищого класу. Від Бора-Бора до Мальдів — неможливо встояти перед розкішшю найкращих готелів світу!

1. Gili Lankanfushi

Гілі Ланканфуші. Джерело: Pixabay Гілі Ланканфуші. Джерело: Pixabay

Якщо ви хочете на власні очі побачити, що означає слово "ексклюзивність" у реальному житті, вам варто відвідати найкращі бунгало над водою на Мальдівах. Gili Lankanfushi по праву займає перше місце серед курортів світу. Це вражаюче місце змусить вас закохатися з першого погляду та забути про всі турботи.

Розкішний будинок із солом’яним дахом і панорамними вікнами від підлоги до стелі стоїть над бірюзовою водою. Всередині — величезне ліжко king-size із легкими балдахінами, ванна, гідна Клеопатри, відкрита тераса та приватний басейн. Якщо цього недостатньо, то для вас створено The Private Reserve — найбільшу водну віллу у світі, перебування в якій, звісно, коштуватиме цілий статок. Її площа перевищує 18 тисяч квадратних футів, і дістатися туди можна лише на човні. Бунгало розташоване в окремій зоні за півкілометра від основного курорту, що забезпечує гостям максимальну приватність. Гості Gili Lankanfushi мають доступ до таких зручностей:

тренажерний зал;

великі відкриті тераси для засмаги;

кінотеатр;

СПА-центр із сауною та безліччю інших розваг на будь-який смак.

Незалежно від того, в якому номері ви зупинитесь, у кожного буде особистий асистент — Mr Friday, названий на честь вірного друга Робінзона Крузо, готовий виконати будь-яке прохання. Рівень сервісу настільки високий, що його важко уявити. Гості Gili Lankanfushi можуть насолоджуватися широким вибором водних видів спорту, екскурсій або вишуканою кухнею в трьох гастрономічних ресторанах, розташованих на території.

2. Cheval Blanc Randheli

Це, безсумнівно, один із найкращих курортів із водними віллами. Усе в Cheval Blanc Randheli ідеальне — від галантного персоналу, який прагне зробити вашу поїздку досконалою, до надзвичайних краєвидів із величезних вікон або відкритих терас. На курорті є п’ять різних ресторанів, кілька павільйонів для СПА-процедур і масажу, парна та безліч водних розваг на будь-який смак.

Проте справжньою перлиною цього раю є бунгало над водою, які піднімаються над кришталевою водою на міцних палях. Площа кожної вілли з величезними вікнами до стелі становить понад 2500 квадратних футів. У ній є сучасна вітальня та спальня, простора гардеробна, дощовий душ і елегантна ванна. Меблі виготовлені з натуральних матеріалів, включаючи цінну деревину та камінь. Розташований на приватному острові, Cheval Blanc Randheli — це притулок, який сподобається тим, хто шукає спокою, приватності та релаксу на найвищому рівні. Курорт також оцінять гості, які дбають про своє здоров’я, адже вони можуть відвідувати процедури в спеціальних лікувальних віллах.

3. Kudadoo Maldives Private Island

Ви точно захочете забронювати номер у найкращому курорті з водними бунгало. Kudadoo Maldives Private Island, розташований на Мальдівах, — це місце, де все ідеально. Особлива увага приділяється екологічності. Вілли виготовлені з натуральних матеріалів, зокрема рідкісної деревини. Дизайн бунгало мінімалістичний, але з мальдівськими акцентами. Будівлі просторі та сонячні, кожна з приватним басейном, шезлонгами для засмаги та відпочинку, а також гойдалками над водою. Розсувні двері ведуть до вітальні та спальні, які можна відкрити, щоб перетворити кімнату на рай із видом на узбережжя та безмежну лагуну. У кожній віллі є особистий дворецький, який виконує всі забаганки гостей. Крім того, Kudadoo Maldives Private Island — один із найкращих курортів із бунгало над водою, де ви можете насолоджуватися необмеженими напоями та стравами від чудових шеф-кухарів, проводити час у СПА-процедурах або інших оздоровчих заходах. У ціну включено різноманітні розваги, такі як екскурсії, прогулянки на човнах, дайвінг і багато іншого.

4. Soneva Fushi

Сонева Фуші. Джерело: soneva.com Сонева Фуші. Джерело: soneva.com

Якщо ви цінуєте ексклюзивність, то Soneva Fushi, який вважається одним із найгарніших бунгало над водою у світі, — чудовий вибір. Курорт складається лише з восьми окремих вілл, де проживання асоціюється зі стилем "багатих і знаменитих" до найменших деталей. Ви можете обрати бунгало з однією або двома спальнями, але незалежно від розміру гості отримають однаково чудовий сервіс, екологічні та елегантні меблі в сучасному дизайні та всі необхідні зручності. Soneva Fushi розташований на острові Кунфунадху, Мальдіви. Це тропічний куточок посеред океану, де кожного гостя обслуговують як короля. Кожен будинок містить усе необхідне для чудового усамітненого відпочинку:

пейзажний басейн;

приватні катамарани;

гарний дворик із великою кількістю зелені;

водна гірка, що веде прямо в Індійський океан;

дощовий душ і велика ванна.

Також є особистий дворецький і велосипеди для дослідження острова. Ресторани на території комплексу відзначені зірками Мішлен. У цих закладах можна скуштувати фантастичні страви азійської, японської, середземноморської кухні, передбачено окреме меню для вегетаріанців. Для гурманів, які хочуть не лише скуштувати смачну їжу, а й насолодитися справжньою виставою, що розкриває секрети кулінарної магії, цікаво буде відвідати ресторан Once Upon a Table. Ресторан розрахований лише на вісім осіб і є справжнім театром їжі, де шеф-кухар створює унікальний шедевр щоразу. Для ласунів у So Guilty є всі популярні та смачні десерти. Готель із найкращими бунгало над водою особливо підходить для сімей із дітьми, адже тут є комплекс The Den із кінотеатрами, басейнами, інтерактивними ігровими майданчиками та безліччю інших розваг. Цікаві екскурсії проводяться постійно, наприклад, із морським біологом або справжнім астрономом як гідом. Також у The Den можна насолоджуватися необмеженою кількістю натурального та різноманітного морозива весь день. Що ще потрібно для щастя?

5. Four Seasons Resort Bora Bora

Курорт Four Seasons Бора-Бора. Джерело: fourseasons.com Курорт Four Seasons Бора-Бора. Джерело: fourseasons.com

Цей п’ятизірковий готель із першокласним сервісом — один із найкращих місць для відпочинку з бунгало над водою. Вілли пропонують краєвиди на гори або блакитну лагуну, і кожна має індивідуальний доступ до океану. Стіни будівель виготовлені з вулканічного каменю, а меблі — із цінного тикового дерева з натуральними перламутровими акцентами. Бунгало над водою мають площу, що в рази більша за звичайні номери, а також великі приватні басейни. Ви можете плавати та пірнати прямо під бунгало на водному курорті, досліджуючи тропічний світ океану. У вільний час можна пограти в бадмінтон або теніс, покататися на каяках або насолоджуватися чудовими краєвидами на катамарані. Для тих, хто не може залишити роботу навіть під час відпустки, є сучасний бізнес-центр із кондиціонером.

Якщо ви подорожуєте з дітьми, але хочете провести час наодинці з коханою людиною, клуб Kids for All Seasons пропонує різноманітні розваги для всіх вікових груп. Поки діти розважаються, батьки можуть розслабитися в СПА-центрі Te Mahana, спостерігаючи за жвавими рибами, що плавають під прозорою підлогою. Для обіду чи вечері можна обрати один із чотирьох гастрономічних ресторанів.

6. St. Regis Bora Bora Resort

Найбільші та найкращі місця з бунгало над водою у світі, зокрема в Тихому океані, — це St. Regis Bora Bora. Усе тут виглядає як із картинки — білі піщані пляжі, високі зелені пальми, будинки зі стандартним солом’яним дахом над бірюзовою водною гладдю. Краєвид із бунгало захоплює подих! Курорт на Бора-Бора випромінює розкіш і атмосферу, що створює настрій для ідеальної відпустки. Окрім красиво умебльованої вітальні та спальні, особливу увагу варто приділити королівській ванній кімнаті. Її величезні вікна виходять на відокремлений сад, а оздоблення виконано з італійського мармуру найвищої якості. Особливістю найкращих вілл над водою є скляна підлога, через яку можна спостерігати за багатим і активним життям Тихого океану. Звісно, кожне бунгало має особистого дворецького, який допоможе вирішити всі проблеми та зніме турботи, як-от розпакування речей чи приготування ранкової кави.

На курорті працює надзвичайно ввічливий персонал, який за замовчуванням робить усе для комфорту гостей. На території є великий СПА-центр, а також п’ять ресторанів із вишуканою кухнею. Особливо варто відзначити The Lagoon by Jean-Georges.

Не лише дорослі, а й діти бажані гості в St. Regis Bora Bora Resort. Клуб Lagoonarium щодня організовує цікаві заходи для них.

7. Jumeirah Maldives Olhahali Island

Цей курорт може похвалитися не лише найкращими віллами над водою у світі, а й двоповерховими віллами з патіо на даху. Кожна з вілл має великий пейзажний басейн, відкриту терасу для засмаги та дощовий душ.

Курорт на Мальдівах пропонує ексклюзивний розкішний відпочинок. Різноманітні водні види спорту включені у вартість бронювання:

флайбординг;

віндсерфінг;

паддлбординг, прогулянки на човнах і каное.

На території є дитячі та підліткові клуби, що пропонують багато розваг для всіх вікових груп. Ви також можете скуштувати страви з кухонь усього світу в трьох елітних ресторанах — Kayto, Shimmers і Glow. Рекомендуємо замовити сніданок, що плаває, прямо у ваш приватний басейн або насолодитися смачним натуральним морозивом у Gelateria.

8. Conrad Bora Bora Nui

Найкраще бунгало у світі, гідне уваги знаменитостей? Так, мова йде про Conrad Bora Bora Nui. Це розкішний п’ятизірковий курорт із відповідними цінами, адже такий відпочинок не може бути дешевим.

Перше, що впадає в очі, — це басейн величезних розмірів із комфортними шезлонгами. Він просто вражає! Крім того, гамаки, розташовані прямо над водою, — це те, що варто спробувати. Вони дарують незабутні враження.

І, звісно, найкращі водні вілли одразу обіцяють відпочинок найвищого класу. З площею понад тисячу квадратних футів ці бунгало є втіленням спокою та розслабленого блаженства. У них є все необхідне для ідеальної відпустки — вишукана спальня, простора ванна кімната, відкрита тераса та приватний басейн із безмежними краєвидами лагуни. Якщо цього недостатньо, ви також можете забронювати резиденцію The Muraka. Дуплексне бунгало не просто розташоване над водою. Його головна особливість — наявність спальні, що "занурена" в океан на 16 футів. Ця кімната розташована в спеціальному акриловому куполі та включає ванну кімнату з величезними вікнами від підлоги до стелі.

Одне з найкращих місць із бунгало над водою пропонує різноманітні водні розваги, дитячий клуб із професійними аніматорами, піщані чисті пляжі та ресторани просто неба з кухнею від топових шеф-кухарів. Зокрема, варто відвідати ресторан просто неба Iriatai, бар біля басейну Tarava або лаундж Upa Upa. Ресторан Ithaa, розташований під водою, також вартий уваги. Відзначений нагородами ресторан пропонує ф’южн-кухню та круті острівні коктейлі.

Conrad Bora Bora Nui часто обирають пари, які хочуть поєднати свої життя в шлюбі. Зрештою, весільна каплиця з панорамними вікнами та неймовірними краєвидами розташована на мальовничій вершині пагорба. Церемонія, проведена тут, стане чудовим початком сімейного життя та залишить приємні спогади на все життя. Тільки уявіть, які фото можна зробити звідси!

9. Six Senses Ninh Van Bay Resort

Курорт Six Senses Ninh Van Bay. Джерело: sixsenses.com Курорт Six Senses Ninh Van Bay. Джерело: sixsenses.com

Курорт, розташований у В’єтнамі, — справжня знахідка для тих, хто планує відпочити всією родиною. Six Senses Ninh Van Bay Resort оточений мальовничими горами, широким піщаним пляжем і тропічними лісами. Курорт пропонує різноманітні варіанти розміщення на будь-який смак, а найкращі бунгало над водою не залишать нікого байдужим. Вілли складаються з двох рівнів і розташовані прямо на скелях. Гості мають приватну терасу, приватний басейн і дощовий душ. Особливу увагу варто приділити ванній із дерева ручної роботи, встановленій перед панорамними вікнами, що гарантує фантастичний краєвид і неймовірне задоволення для очей.

Водні вілли доступні через доріжку або на швидкісному човні. Це створює атмосферу максимальної приватності та усамітнення. Кожна з трьох спалень є майже окремим приміщенням із власною ванною кімнатою. Крім того, є водна гірка з другого поверху до басейну, яку точно оцінять діти; дорослим вона також сподобається. Курорт пропонує різноманітні розваги для гостей:

процедури у величезному СПА-центрі;

заняття йогою;

кулінарні курси;

SUP-бординг або каякінг тощо.

Варіанти харчування варіюються від ексклюзивного ресторану просто неба до кафе з видом на затоку Нінь Ван або романтичної вечері в печерах.

10. Angsana Velavaru

П’ятизірковий курорт розташований на Мальдівах, а саме на Південному атолі Ніланде, відомому своєю первозданною красою. Angsana Velavaru пропонує 34 шикарні вілли InOcean, сервіс, який сподобається навіть знаменитостям, і фантастичні заходи сонця.

Найкращі бунгало над водою, які ніби піднімаються над кришталево-бірюзовою поверхнею, є справжнім скарбом мальдівського курорту. Кожна з будівель пропонує прекрасні краєвиди на схід або захід сонця залежно від розташування. Гості бунгало над водою отримують такі переваги:

приватний пейзажний басейн;

гамаки над водою;

відкритий павільйон на даху;

приватна тераса тощо.

Рекомендуємо пірнати з пірсу, щоб дістатися до неймовірних коралових рифів, які вразять вас своєю різноманітністю. Також варто замовити сніданок, що плаває, до вашої кімнати. Це гарантує максимальне задоволення та чудові фото на пам’ять.

Найкращі курорти над водою працюють за системою "все включено"; гості можуть обирати з п’яти пакетів. Angsana Velavaru пропонує різноманітні розваги на будь-який смак:

годування скатів;

уроки гри на барабанах;

водне поло;

дайвінг;

перегляд фільмів у кінотеатрі просто неба.

Вейкбординг і катання на катамарані доступні за додаткову плату. Дітям також буде цікаво провести відпустку тут, адже на території комплексу є Ranger Club.

11. Likuliku Lagoon Resort

Курорт Likuliku Lagoon. Джерело: likulikulagoon.com Курорт Likuliku Lagoon. Джерело: likulikulagoon.com

Цей п’ятизірковий курорт на острові Малоло, Фіджі, є одним із 14 найкращих вілл над водою у світі. Likuliku Lagoon Resort може похвалитися унікальним і автентичним дизайном своїх десяти вілл над водою, створених у традиційному стилі.

Цей рай оточений океанською лагуною та пишним зеленим лісом. Варто зазначити, що курорт призначений лише для дорослих. Це означає, що ви можете розраховувати на максимальний релакс і ідеальну романтичну відпустку.

Приватна тераса, з якої можна пірнути в блакитну воду, відкрита ванна та дощовий душ — усе створено для справді королівського відпочинку. Ще однією перевагою Likuliku Lagoon Resort є система "все включено". Тож гості можуть насолоджуватися різноманітними видами спорту, вишуканою кухнею та всілякими розвагами, не турбуючись про гаманець. Курорт розташований на території захищеного морського заповідника з неймовірним кораловим рифом, повним морського життя. Орендуйте спорядження для снорклінгу, щоб побачити все це на власні очі.

Унікальна природа в поєднанні з численними зручностями та чудовим сервісом роблять Likuliku Lagoon Resort одним із найкращих курортів із бунгало над водою, і це досвід "все включено".

12. InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa

Цей фантастичний курорт із найкращими водними бунгало на Бора-Бора з довгою назвою гарантує не менш тривалий досвід відпочинку. InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa найчастіше обирають пари, які хочуть відвідати рай і насолодитися романтичною відпусткою. Курорт поєднує турботу про екосистему острова з полінезійськими традиціями. Дістатися до нього можна лише на чартерному човні з аеропорту Бора-Бора. Гості курорту не можуть відірвати очей від зелених тропічних лісів, яскраво-блакитної води та мальовничої гори Отеману, яка височіє на тлі ідеального синього неба, ніби намальована відомим художником.

Гордість п’ятизіркового комплексу — СПА-центр Thalasso площею 43 000 квадратних футів, де процедури проводяться в кімнатах зі скляною підлогою. Це дозволяє насолоджуватися не лише оздоровчими процедурами чи розслаблюючим масажем, а й спогляданням яскравих тропічних риб та іншого морського життя.

Розкішні бунгало над водою розташовані в усамітненій лагуні, освітленій яскравим сонцем. Тож не забудьте взяти із собою стильні сонцезахисні окуляри.

Що всередині найкращих бунгало над водою? Завдяки панорамним вікнам від підлоги до стелі ви можете насолоджуватися фантастичними краєвидами, лежачи на ліжку king-size або відпочиваючи у просторій вітальні, не турбуючись про сторонні погляди. І не дивно, адже курорт максимально дбає про приватність своїх відвідувачів. Кожне бунгало має приватний басейн, умебльовані зони відпочинку та тераси з доступом до води. Варто зазначити, що найкращі краєвиди на гору Отеману та лагуну відкриваються одразу при бронюванні номера в одній із вілл Teremoana. Найкращі курорти з бунгало над водою мають три ресторани, кожен із яких пропонує кухню найвищого класу.

InterContinental Bora Bora Resort став першим курортом у світі, який запровадив систему кондиціонування морською водою. Це демонструє максимальну турботу про навколишнє середовище острова та гарантує незалежність від інших джерел енергії.

13. AYADA

АЯДА. Джерело: ayadamaldives.com АЯДА. Джерело: ayadamaldives.com

Острів Магудхува (Мальдіви) є домом для неймовірно розкішного курорту з найкращими віллами над водою. Усе, що ви можете уявити, думаючи про райську відпустку на приватному острові, є тут. Вілли над водою з дахами в стилі тік мають просторі вітальні та спальні, приватний басейн і дерев’яну терасу. Всередині можна спостерігати за активним тропічним життям через скляну підлогу, наприклад, приймаючи ванну. Також є відкритий дощовий душ і великий гамак над водою, на якому приємно лежати. Ви можете досліджувати острів на велосипедах, насолоджуючись бризом. Однак один дзвінок до особистого дворецького, і він доставить гостей у будь-яке місце курорту.

AYADA Maldives пропонує кілька першокласних варіантів харчування. Наприклад, Ottoman Lounge, де можна насолоджуватися великим вибором чаїв і турецької кави, сидячи на спеціальних низьких сидіннях. За бажання ввічливий і турботливий персонал організує приватну вечерю в тропічному лісі або романтичний обід на пляжі. Ви також можете замовити сніданок, що плаває, який буде організовано у вашому басейні. Звісно, якість продуктів, які використовують шеф-кухарі для приготування страв, є найвищого рівня. AYADA Maldives вітає молодших гостей у дитячому клубі ZUZUU. Професійні аніматори та няні готові доглядати за дітьми в будь-який час, щоб дорослі могли насолоджуватися СПА-процедурами в тиші або романтичною прогулянкою по білосніжному піщаному пляжу.

Курорт спеціалізується на водних розвагах. Серфінг, дайвінг, риболовля, спостереження за скатами та дельфінами — це лише деякі з пропонованих варіантів дозвілля.

14. El Dorado Maroma

Коли ви думаєте про найкращі курорти з бунгало, одразу згадуються Мальдіви чи Бора-Бора. Однак цей курорт, розташований у Мексиці, може легко конкурувати з найпопулярнішими напрямками.

El Dorado Maroma пропонує зупинитися в одному з тридцяти неймовірних палацитос, розташованих біля відокремленого пляжу Марома. Вілли з солом’яними дахами піднімаються над бірюзовою водою теплого Карибського моря, втілюючи справжню розкіш. Кожна з будівель має приватний басейн і простору терасу, підлога оснащена скляними панелями. Звісно, бунгало стильно оформлені та умебльовані сучасними елегантними меблями. Інші зручності, доступні для гостей, включають:

гідромасажну ванну;

відкритий душ;

гірку, що веде прямо у воду;

послуги особистого дворецького;

індивідуальні пікніки на пляжі щодня;

ситні сніданки в номері, закуски та напої перед вечерею.

Варто мати на увазі, що курорт призначений лише для дорослих, тому сім’ям із дітьми доведеться обрати інший варіант.

Після дня активностей, таких як дайвінг або СПА-процедури, рекомендуємо відвідати The Overwater Grill, який пропонує смачні та ароматні страви. Підлога ресторану скляна, і він розташований над водою, тож ви можете насолоджуватися заспокійливими хвилями Карибського моря та спостерігати за тропічним життям між прийомами їжі.