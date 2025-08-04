Політ на Місяць, не покидаючи готель: фантастичний курорт для мільярдерів відкривається в ОАЕ

Moon World Resorts планує відкрити унікальний готель у вигляді Місяця в Дубаї, ОАЕ, який стане першим у серії з чотирьох подібних курортів по всьому світу. Цей амбітний проєкт, вартістю 5–7 мільярдів доларів США, обіцяє поєднати розкіш п’ятизіркового курорту з імерсивним досвідом космічного туризму. Готель заввишки 735 футів (224 метри) матиме сферичну форму з реалістичними кратерами та текстурою, що імітують поверхню Місяця.

Основною родзинкою курорту стане симуляція місячної поверхні, де гості за 500 доларів США зможуть відчути себе астронавтами, прогулюючись "місячною колонією" протягом 90 хвилин. Ця атракція позиціонується як доступна альтернатива космічним подорожам, які, наприклад, у Virgin Galactic коштують 450 000 доларів. Готель включатиме 4000 номерів, 300 приватних резиденцій (Sky Villas), нічний клуб, СПА-центр, ресторани, конференц-центр і навіть планетарій, усе з місячною тематикою.

Проєкт спрямований не лише на залучення туристів для відпочинку, але й на проведення вишуканих заходів і вечірок в арені, розрахованій на 10 000 осіб. За словами розробників, готель матиме близько чотирьох тисяч номерів.

Деякі з них навіть можна буде придбати. "Приблизно 144 розкішні апартаменти будуть доступні для покупки, кожен розміром 13 на 17 квадратних метрів. Власники отримають ексклюзивні привілеї через довічне членство в клубі власників", — йдеться в повідомленні

Курорт також пропонує унікальні розваги, такі як "місячний шатл" у стилі атракціону, що кружляє навколо готелю, та можливість для космічних агенцій використовувати комплекс для тренувань. Очікується, що проєкт залучатиме до 10 мільйонів відвідувачів щорічно, значно впливаючи на економіку ОАЕ в сферах туризму, нерухомості, транспорту та технологій.

Будівництво, яке включає 12-місячну фазу планування та 48 місяців будівельних робіт, розпочато у 2023 році, а відкриття готелю очікується у 2027 році. Співзасновники проєкту, Майкл Р. Гендерсон і Сандра Г. Меттьюз, наголошують на його унікальності, стверджуючи, що це буде "найрозкішніший і сучасний інтегрований курорт" із безпрецедентним досвідом космічного туризму.

"Ми перебуваємо в процесі перетворення надзвичайно складного та сміливого мега-концепту в фізичну реальність", — зазначено в іншому дописі на офіційному Instagram майбутнього курорту.

"Коли Moon відкриється приблизно у 2027 році, ви зможете прогулятися по місячній поверхні, досліджуючи справжню автентичну місячну колонію. Так, ви гуляєте по Місяцю", — оголошують творці проєкту.

Ініціатори проєкту стверджують, що це буде "дуже розкішний і сучасний курорт, повністю інтегрований із багатьма компонентами, які вам уже знайомі".

Однією з родзинок є нічне освітлення споруди, яке змінюватиметься залежно від фази Місяця. Гендерсон пояснює, що мета — дати відвідувачам досвід перебування на Місяці, не покидаючи Землю.

За словами бізнесмена, є намір побудувати щонайменше чотири місячні туристичні курорти по всьому світу. Окрім Дубая, курорт планується звести в одній країні Європи, іншій у Північній Африці та ще одній у Північній Америці.