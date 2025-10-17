Тунель ''Путіна-Трампа''

Керівник "Российского фонда прямых инвестиций" Кирило Дмітрієв розкрив чергову "матрешку", якою рф намагається купити Трампа, а можливо вже і купили.

Сказати, що це пустишка - це нічого не сказати))

Пропозиція полягає у будівництві 113км підземного тунелю між рф та США під Береговою протокою.

Для будівництва пропонують залучити компанію Ілона Маска The Boring Company, що спеціалізується на будівництві складних тунелів.

Кирило Дмітрієв вже навіть встиг зробити калькуляцію і стверджує, що вартість проєкту з традиційних $65 млрд., можна опустити до $8 млрд і вкластися у 8 років.

Але в чому фішка:РФ пропонує цим тунелем зʼєднати найбільш депресивний Дальневосточный федеральный округ (ДФО) із західним узбережжям США.

Населення ДФО на 2025 рік становить близько 7,8 млн. осіб.

Частка в населенні рф: 5,3%.

Щільність населення: 1,13 чол./км².

Таким чином, економічно пустим та повністю безперспективним з точки зору інфраструктури та повернення інвестицій СУПЕР-МЕГА проєктом, рф банально намагається перетягнути Трампа на свою сторону.