Трамп шле Нетаньяху гаряча праска через Венсу

Трамп знову взявся за уряд Нетаньяху після того, як довів кремлівців до такого стану, що вони погодилися терміново направити "путина" в Будапешт, віддавши перевагу Ватикану, і тим більше Гаазі. В результаті з 21 жовтня очікується прибуття до Ізраїлю делегації США на чолі з Венсом. У її складі буде і Віткофф, попри чутки, що він місію виконав і повернеться до свого звичайного бізнесу.

Саміт світу у Шарм-еш-Шейху пройшов у понеділок 13 жовтня, але вже у п'ятницю 17 жовтня Трамп виписав відрядження Венсу. Перша інформація про це з'явилася 18 жовтня у суботу. Зустріч із Зеленським та іншими офіційними особами не завадили Трампу думати про Ізраїль та Палестину, і як виправити помилки, допущені ООН у 1947 р. та Нетаньяху 7 жовтня 2023 р., коли той відкрив перед Хамас "двері" і запросив увійти.

У 1947 р. ООН припустилася двох фатальних помилок. Перша, використовувала давньоримський термін "Палестина", чужий арабам та євреям. Недоліки академічної освіти, але в результаті виникло гасло "Від річки до моря Палестина буде вільною", який залишає Ізраїлю права існування. Якби ООН замість держави Палестину передало частини Трансіорданії (підмандатної Великобританії) з більшістю арабомовного населення Йорданії та Єгипту, а решта – Ізраїлю, то воєн, з ймовірністю понад 90%, там не було б. Якби й трапилися, то давно скінчилися.

Друга помилка – сліпе дотримання експертами ООН правила: єврейське поселення відносимо до Ізраїлю, арабське – до Палестини. В результаті вийшла "чересмуга". Експерти не врахували і те, що частина поселень була заснована євреями, які приїхали в рамках сіоністського руху, аналогічного руху "Назад до Африки" зі США. Це створювало проблему місцевих і тих, що понаїхали, коли число тих почало швидко зростати. З нею зіткнулися вже британці: наприкінці 1920-х були сутички місцевих із приїжджими євреями і тим самим заборонили купувати землю і селитися в Трансіорданії.

Тому рішення ООН про створення Ізраїлю та Палестини, двох держав, які екзистенційно накладалися одна на іншу, стало де-факто сигналом до початку маси локальних воєн місцевих із понаїхали, які британці стримували 20 років. Далі все пішло експонентом і вибудовування ідеологічних конструкцій з обох сторін. Ізраїльський наратив – ми повернулися на землю предків. Арабо-палестинський – ми не проти євреїв як таких, хай живуть серед нас, але проти сіоністів як колонізаторів. Незалежно від того, вони релігійні сіоністи чи соціалістичні, які обіцяють нам соціальну гармонію та науково-технічний прогрес.

Частина релігійних євреїв із тих, хто жив у Халіфаті до і після розпаду, в державі хрестоносців, при Османах та британцях, вважає створення держави Ізраїль безглуздим проектом сіоністів та ООН. Вони також мають, як показали вересневі демонстрації проти "правої" коаліції Нетаньяху, послідовників. Але оскільки вони релігійні, то "експерти" називають їх "ультраправими", через що стає незручно експертів.

Прийнятний спосіб виправити обидві помилки ООН знайшли у 2024 р. британці та радники Байдена. Вони пропонували створити емірат Газа, а Палестину ООН звести до існуючої автономії в рамках Ізраїлю та закрити питання назавжди. Ідея з еміратом у Газі – це фактично політичне обнулення Хамас. Емірат може бути абсолютною монархією і довго обходитися без виборів, парламенту та партій. У випадку Гази – навіть без армії та поліції, яких замінив би інтернаціонал миротворчих сил. Розпуск і роззброєння Хамас це входять за замовчуванням.

Якщо уряд Нетаньяху справді хотів би, як запевняє, обнулити Хамас, це ідеальний варіант, гарантує 20-50 років світу. Але воно заявило - ніякого емірату в Газі ніколи, і Байден знітився. Нетаньяху не для того в 2023 р. відчинив двері Хамас, щоб так просто їх закрити і забити миротворцями ООН на кордоні довжиною всього 60 км.

Тому в адміністрації Трампа логічно вважали, що Нетаньяху зірве перемир'я, коли отримає всіх 20 полонених ізраїльтян в обмін на 2 тис. полонених палестинців з Хамас, Фатх, безпартійних і просто випадково заарештованих. Аналітики та розвідка США не помилилася – Нетаньяху попіарився на обміні, і з неділі 19 жовтня почав знову бомбардувати Газу, незважаючи на те, що знав, – у п'ятницю Трамп виписав відрядження Венсу та Віткоффу. Він знайшов три приводи: Хамас не зміг вчасно відшукати в завалах тіла всіх полонених ізраїльтян, яких убив Нетаньяху, коли робив руїни з Гази, Хамас почав страчувати колаборантів, яким Нетаньяху постачав зброю, і хтось випустив ракету по ізраїльських солдатах, коли вони демонтували блок по Єгипту.

Усе це було достатньою підставою для зриву перемир'я. Але у ерзац-фашистів з уряду Нетаньяху – голови служби безпеки Бен-Гвіра, міністра фінансів Смотрича та військового міністра Каца не було бажання його підписувати ні в січні перед інавгурацією Трампа, ні зараз. В обох випадках Нетаньягу умовив їх зробити це, але вони знову зірвали весь процес. Бен-Гвір ніколи не приховував, що прагне анексії Гази та виселення з неї всіх палестинців, хай і не відразу. Нетаньягу теж прагне цього, але не може говорити як той. Він орієнтується на інший пул виборців, ніж Бен-Гвір та Смотрич.

У 2005 р. Ізраїль зніс усі єврейські поселення в секторі Газа і вивів свої війська, оскільки став очевидним провал стратегії колонізації цієї території на зразок західного берега річки. Йордан. Сектор Газа дуже малий, щоб як там будувати окремі поселення із зоною безпеки. "Автономія" для арабських вулиць та кварталів у секторі Газа теж була на межі бюрократичного ідіотизму. Тому захоплення Гази можливе лише за рецептами Бен-Гвіра, що той з Нетаньяху і роблять, перетворюючи її на руїни та влаштовуючи голодомор.

Тому уряд Нетаньяху проти емірату в Газі за планом Байдена і проти плану Трампа, який відмовився від ідеї абсолютної монархії на користь партій і виборів, що явно буде більш складним процесом. Де-факто і проти розпуску Хамас, оскільки він потрібен Нетаньягу для продовження війни.

У цьому Нетаньяху подібний до "путіни". Він також не хоче і не може закінчувати війну, яку сам почав. Майже з тих самих причин, що й той. Тому діє у тандемі з Москвою. Для обох миротворчість Трампа грандіозна перешкода. В результаті обидва грають на його усунення - "хороші росіяни" і погані євреї, що мешкають поза Ізраїлем, в унісон ллють на Трампа різний бруд. То Трамп у них агент кремля "Краснов", то він хоче стати королем у США. При цьому чим довше Нетаньяху бомбив Газу, тим більше зростав рейтинг Хамас.

У 2025 р. у Нетаньяху та "путіна" з'явилася нова проблема – миротворець Трамп із гарячими прасками. Тому у 2024 р. ізраїльське та московське лобі в США грали в унісон проти нього. Як посередник і миротворець Трамп зобов'язаний згладжувати гострі кути праскою, іноді гарячою. Минулого тижня він зробив це з "путіним" і той терміново захотів у Будапешт. Після нальоту Ізраїлю на переговорний майданчик у Катарі зробив це з Нетаньяху і той швидко підписав перемир'я з Хамасом. Періодично прикладає праску і до Зеленського і нагадує, що ще 2020 р. казав йому: Андрій Деркач – агент кремля та його плівки про Порошенка "липа". Тому на Банковій після кожної зустрічі із праскою піднімають хвилю: Трамп – агент кремля "Краснов" та продав Україну "путіну".

На цій надалі гаряча праска до Нетаньяху прикладатиме Венс, а Віткофф пояснюватиме, що для виправлення ситуації вже мало просто перестати бомбити Газу, потрібно ще вивести звідти ЦАХАЛ, конкретизувати розміщення миротворців, у тому числі і в Ізраїлі, і ще визначитися з датою виборів у 2026 році. успіхом, то ЦАХАЛ можна буде невдовзі привітати з початком демобілізації. Єгипет ще до бомбардування Гази у неділю погодився розмістити на своєму кордоні з Газою загін турків та європейців. Якщо вони зайдуть у Газу, то навіть Кац із Бен-Гвіром навряд чи наважаться її бомбити. Для симетрії та надійності якісь миротворці розмістяться і в Ізраїлі – це зручніше, ніж у руїнах Гази.

Місія Венса має сильні карти на руках. Нетаньягу, мабуть, уже забув, що близько 80% делегацій залишили зал під час його виступу на Генасамблеї ООН. Зараз Ізраїлем за зрив перемир'я почне прилітати з усіх боків. У тому числі й із Європи. Ізраїлю буде складніше, ніж РФ переносити торговельну блокаду, і продовжувати продавати себе Європі як "бронещит" від колонізації її мусульманами. Дивний щит, якщо майже у всіх країнах Європи через нього є діаспора палестинців. Старий наратив "Ізраїль - оплот цивілізації в "дикій" Азії" ще можна успішно продавати в РФ, але вже складно в Ізраїлі, і тим більше в Америці та Європі. У резерві Трамп має ще його фірмові торговельні мита і можливість закрити фінансовий перетік з держбюджету США до Ізраїлю.

Тому уряду Нетаньяху доведеться ухвалити умови Трампа, зрозуміло, якщо він не планує ліквідувати державу Ізраїль. Прийматимуть єврейською, тобто з великим гембелем, що переходить у передвиборну кампанію в Кнесет. Нетаньяху в неділю передбачливо перейменував на "Війну за відродження" перетворення Гази на руїни, що два роки називав операцією "Залізні мечі". З вінком тріумфатора під пахвою, загорнутим у целофан, щоб не налипла бруд та кров, він уже готується до виборів. Нетаньяху логічно вважає – вибори це те, що дозволить йому не виконувати або виконувати абияк угоду, до якої його зараз змусить Венс. До того ж, він знає, що залізо треба кувати, доки не охололо.

У всьому цьому неважко розглянути багато аналогій щодо розвитку ситуації в Україні після зустрічі в Будапешті.

Під праску Трампа незабаром потраплять і грузинські "мрійники" про "росію". Ці самі напросилися, коли 18 жовтня раптом стали штрафувати на 5 тис. ларі (1852 долари) всі автобуси та автомобілі, що везуть пасажирів з Вірменії. Москва так запускає конфлікт "мрійників" з Вірменією не лише з прицілом звалити у 2026 р. на виборах партію Пашиняна, а й для створення США та ЄС нового головного болю. Створює її перед зустріччю у Будапешті, щоб запропонувати – ми можемо зробити вам деякі поступки на Кавказі та по лінії Ізраїль – Газа – Сирія, але ви зробите їх нам в Україні.

Україна, стараннями Трампа, зростає у ціні. Якщо 2015-2016 р. московити розганяли тему – Обама готовий обміняти Україну на Сирію, то тепер вони пропонують Трампу вже не лише Сирію. Схоже, цей список Москві скоро доведеться додати Венесуелу, а може і Нікарагуа, де все зайшло в глухий кут. Навіть будівництво Китаєм каналу, альтернативного Панамському. Болівія відвалилася від Москви сама. На президентських виборах у другий тур там пройшли два однакові "капіталісти", а "соціаліст" від партії Ево Мораліса пролетів. Тріада з чавіста Мадуро, Лули да Сілви та болівійських "моралістів" дала глибоку тріщину.