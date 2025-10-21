Чи долетить Путін до Будапешта – тест для Європи

Facebook кипить. Безліч карток, мемів і припущень, хто надасть повітряний простір. Але не про це треба думати. І насправді, ситуація позбавлена іронії та оптимізму. Угорщину, можливо, запропонував і сам Путін. Міг запропонувати і Трамп, тим самим викликавши у господаря Кремля приступ оптимізму.

У чому суть? У прецеденті. Або у популярному на пострадянському просторі словосполученні "не можна, але мені можна".

Формально – повітряний простір ЄС закритий для російських літаків. У тому числі літаків льотного загону "Росія". Крім того, держави Європейського Союзу визнають мандат МКС. У тому числі, до речі, і Угорщина.

Але Єврокомісія вже заявила, що "немає прямої заборони для Путіна або Лаврова". А Угорщини арешту не буде. Питання, яка держава надасть повітряний простір для прольоту.

І це вже є підтвердженням "не можна, але можна". Звичайно, заради "загального блага". Яким може бути початок переговорів про мир. Або бажання Трампа. І в одному, і в іншому випадку Путін отримав своє. А саме:

Прецедент, коли з санкційного списку роблять виняток заради "важливості процесу".

Прецедент, коли йдуть на порушення узгодженої політики або "заради важливості процесу", або тому що "попросив сильний і важливий".