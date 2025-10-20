Про обмін територіями: що буде робити у такому випадку Трамп

Знову виринув путінській розводняк, буцім-то недоімперія готова обміняти окуповані нею частини Херсонської і Запорізької області на ту частину Донбасу, яку вона не може захопити більше 10 років. І Д. Трамп, звісно, цю ідею підтримує, бо це ж його улюблений "deal".

А "знову", тому що подібний пункт був присутній у "стамбульських домовленостях", які від України начебто підписав Д. Арахамія.

Погоджуватися на такий обмін не можна, навіть з урахуванням того, що з прагматичної точки зору приазовські території Україні значно цінніші, ніж напівзруйнований Донбас. І добре, що наше керівництво це розуміє. Принаймні, поки що наголошує на цьому публічно.

Справа у тому, що Україна як потенційний член ЄС домовленості про вихід з Донбасу буде виконувати. А росія, керуючися своїм візантійством", з Приазов’я виходити не стане. Спочатку буде імітувати відхід, потім, вже захопивши Донбас, щось вигадає. Наприклад, російська держдума, звісно, з подачі путінської АП, прийме постанову про неможливість виходу з Херсонської і Запорізької областей, бо вони вписані у їхню конституцію. І путін почне розводити руками перед Трампом — а що я можу зробити, в США Сенат теж приймаю казна-які рішення, і доводиться їх виконувати...

А можуть у якості причини заявити про недостатню повагу України до російської мови і російської церкви. Та все що завгодно можуть вигадати!

Що буде робити у такому випадку Трамп — зрозуміло: заявить, що він втомився від України і росії, які не хочуть домовлятися. І тому він зосереджується на більш важливих війнах, зокрема, на війні АП Трампа з американськими ЗМІ, яка тільки набирає обертів.

А от що робити Україні у такому випадку? Повертати з боєм мирно віддані укріплені міста Донбасу? Навряд чи це буде можливим. А повністю захоплений росією Донбас стане чудовим плацдармом для продовження її агресії за рік-два.