Чи варто міняти вид пенсії: які виплати оформити вигідніше

Українці, які мають право на пенсію за віком, можуть відмовитися від пенсії по інвалідності. Проте, не завжди це дійсно вигідний крок.

Перед прийняттям рішення про перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком рекомендується проконсультуватися з фахівцем Пенсійного фонду України. Про це пише 24tv.ua.

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Коли вигідно змінювати вид пенсії:

Особи з І або ІІ групою інвалідності можуть отримувати вищі виплати по інвалідності, ніж вікову пенсію. Це залежить від віку та стажу роботи.

можуть отримувати вищі виплати по інвалідності, ніж вікову пенсію. Це залежить від віку та стажу роботи. Люди з ІІІ групою інвалідності можуть отримувати більшу вікову пенсію, якщо співвідношення виплат буде вигідним. Наразі пенсія для осіб з ІІІ групою інвалідності становить 50% від вікової.

Винятки:

Особи з ІІІ групою інвалідності можуть отримати пенсію по інвалідності у розмірі 100% від вікової, якщо: Не досягли пенсійного віку. Мають повний стаж.



Як перейти на інший вид пенсії:

Звернутися до Пенсійного фонду України.

Подати спеціальну заяву.

Обрана виплата буде нараховуватися з дня оформлення заявки.

Важливо:

Законодавство України дозволяє обирати лише один вид пенсії з кількох доступних.

Доступні види виплат: Пенсія за віком. Пенсія по інвалідності. Пенсія через втрату годувальника.



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