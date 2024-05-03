Після війни, найімовірніше, вихід на пенсію в 60 років буде недоступним для більшості українців - Мінсоцполітики

В умовах післявоєнного відновлення, існує висока ймовірність, що можливість отримання пенсії у віці 60 років стане недосяжною для значної кількості громадян України. Це буде не через нестачу страхового стажу, а тому, що забезпечувати виплату пенсій буде нікому.

Значна частина населення України може зіткнутися з проблемою неможливості виходу на пенсію, адже державні кошти, необхідні для цього, можуть бути вичерпані. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час форуму "Демографічне майбутнє України: стратегія стійкості та відновлення", пише ТСН.

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Україна зіштовхується з викликом зменшення чисельності працездатного населення. За даними Міністерства соцполітики, сьогодні спостерігається паритет між кількістю працюючих громадян та пенсіонерів. Середній розмір пенсії в країні складає лише близько 30% від останньої заробітної плати, що змушує уряд покривати дефіцит Пенсійного фонду за рахунок державного бюджету через недостатність надходження коштів від єдиного соціального внеску.

Наразі військові отримують достойну оплату праці, яка вносить вклад у Пенсійний фонд через податкові відрахування. Однак, існує ризик, що після завершення військових дій, фінансування фонду може зазнати скорочення.

Щоб підвищити розмір пенсій до 40% від заробітної плати, Україні необхідно залучити додатково близько 6 мільйонів працюючих. Оскільки досягнути цього за рахунок природного приросту населення неможливо, багато українців можуть зіткнутися з необхідністю працювати на пенсії, щоб забезпечити собі гідне існування.

Оксана Жолнович, виступаючи на форумі, підкреслила значення повернення українців, які емігрували до війни, а також необхідність інтеграції мігрантів з інших країн, які бажають продовжити своє життя в Україні.

Нагадаємо, раніше UAportal, розповідав, що дехто з пенсіонерів може отримати щомісячну надбавку в розмірі 944 грн.

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