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Стоит ли менять вид пенсии: какие выплаты оформить выгоднее

Игорь Романько

Какие пенсионные выплаты более выгодны
Какие пенсионные выплаты более выгодны

Украинцы, имеющие право на пенсию по возрасту, могут отказаться от пенсии по инвалидности. Однако не всегда это действительно выгодный шаг.

Перед принятием решения о переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту рекомендуется проконсультироваться со специалистом Пенсионного фонда Украины. Об этом пишет 24tv.ua.

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Когда выгодно изменять вид пенсии:

  • Лица с I или II группой инвалидности могут получать более высокие выплаты по инвалидности, чем возрастную пенсию. Это зависит от возраста и стажа работы.
  • Люди с третьей группой инвалидности могут получать большую возрастную пенсию, если соотношение выплат будет выгодным. Теперь пенсия для лиц с ІІІ группой инвалидности составляет 50% от возрастной.

Исключения:

  • Лица с ІІІ группой инвалидности могут получить пенсию по инвалидности в размере 100% от возрастной, если:
    • Не достигли пенсионного возраста.
    • Имеют полный стаж.

Как перейти на другой вид пенсии:

  • Обратиться в Пенсионный фонд Украины.
  • Подать специальное заявление.
  • Выбранная выплата будет начисляться со дня оформления заявки.

Важно:

  • Законодательство Украины позволяет выбирать только один вид пенсии из нескольких доступных.
  • Доступные виды выплат:
    • Пенсия по возрасту.
    • Пенсия по инвалидности.
    • Пенсия из-за потери кормильца.

Напомним, ранее UAportal, рассказывал, что некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн.

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