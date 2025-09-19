Президент Трамп оголосив у Лондоні геополітичну сенсацію, що США повертаються до Афганістану. Замість того, щоб пообіцяти Україні створення авіаційної бази, наприклад, у Полтаві, Америка знову повертається на найбільшу американську військову базу в Центральній Азії в Баграмі - Афганістані. Китай обурений, а таліби тихо мовчать.

Мало того, що після зустрічі з Путіним на Алясці США контролюватимуть Берінгову протоку, яка закриває від Китаю Північний морський шлях, тож тепер США починають просуватися в Центральній Азії та Казахстані, не закінчивши війну Росії проти України.