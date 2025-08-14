США і РФ пропонують окупацію України за зразком Західного берега Йордан. Таке пише The Times на підставі своїх джерел в Раді нацбезпеки США.

Більш дурної ідеї я уявити ніколи б не міг. Чисто почерк Уіткоффа з його близькосхідною фантазією невдахи-перемовника на ізраїльському напрямку.

Окуповані частини України не дорівнюють Палестині. Немає жодної соціально-культурної, політичної чи економічної аналогії із нею. Хоча стараннями РФ вони і перетворились у сирійську пустелю.

Колись цей степовий коридор називався "Диким полем" і "Кримським ханатом" і аж зовсім не "ЫсторичЄской Рассеей".