Спа в Лондоні, Англія: Топ-10 найкращих центрів релаксації

Лондон — місто, яке ніколи не спить. Тут можна знайти все: від історичних пам’яток до сучасних розваг, від високої моди до вуличного мистецтва, від вишуканої кухні до фастфуду. Проте іноді хочеться втекти від метушні великого міста і відчути гармонію навколишнього світу. Для цього не потрібно далеко їхати. Достатньо відвідати один із численних спа-центрів Лондона. Ми розповімо про найпопулярніші та найцікавіші спа в столиці Великої Британії, які допоможуть вам розслабитися, відновитися та омолодитися.

The Spa at The Athenaeum

Якщо ви шукаєте спа-центри в Лондоні, де можна розслабитися та побалувати себе, The Spa at The Athenaeum — ідеальне місце.

Це затишний оазис спокою, захований під готелем у районі Мейфер. Тут ви можете насолодитися персоналізованими процедурами від Temple Spa, які подарують вам відчуття гармонії та блаженства. Також доступні:

сауна;

парова лазня;

джакузі.

Ви також можете відвідати тренажерний зал, який працює цілодобово.

Особливістю цього спа є не лише класичні масажі та процедури для обличчя, а й ексклюзивні процедури, такі як:

Champagne & Truffles Deluxe Facial;

My Kinda Mood;

Mediterranean Marinade.

Ці процедури включають ароматерапію, скраби, маски та обгортання з використанням натуральних інгредієнтів із Середземномор’я.

Якщо ви хочете продовжити день релаксації, замовте легкий обід або вечерю в ресторані 116 at The Athenaeum, розташованому в тому ж готелі. Там ви зможете скуштувати вишукані страви від шеф-кухаря Кріса Бейбера.

The Spa at The Athenaeum — ідеальне місце для тих, хто хоче відпочити від метушні великого міста та насолодитися якісним обслуговуванням і атмосферою розкоші в Лондоні, Великобританія.

Вебсайт: https://www.athenaeumhotel.com/spa-wellbeing/

Адреса: 116 Piccadilly, Mayfair, London W1J 7BJ

Banya No.1 - Hoxton

Banya No.1 - Hoxton — перший автентичний спа-центр у Лондоні, де ви можете зануритися в традиційну банну культуру з паровими лазнями, скрабами та натуральними масками. Тут можна не лише розслабитися в сауні, паровій кімнаті та джакузі, а й спробувати ексклюзивні процедури, такі як:

Banya No.1 - Hoxton — ідеальне місце для тих, хто хоче відпочити від метушні великого міста та насолодитися якісним обслуговуванням і атмосферою розкоші.

Вебсайт: https://gobanya.co.uk/hoxton/

Адреса: 17 Micawber Street, London N1 7TB

Akasha Holistic Wellbeing

Повна релаксація в Лондоні. Джерело: Pixabay Повна релаксація в Лондоні. Джерело: Pixabay

Akasha Holistic Wellbeing — один із найкращих спа-центрів Лондона, розташований у готелі Cafe Royal на Ріджент-стріт. Цей спа пропонує ексклюзивний підхід до здоров’я та краси, заснований на чотирьох стихіях: землі, повітрі, вогні та воді.

Тут ви можете насолодитися просторими зонами для вправ і масажу, а також експертними процедурами, терапіями та навчальними програмами, яких не пропонує жоден інший готель у Лондоні.

Особливістю цього спа є не лише класичні масажі та процедури для обличчя, а й унікальні процедури, такі як:

Signature Spa Day;

Afternoon Tea & Spa Day;

Season For Two.

Ці процедури включають ароматерапію, скраби, маски та обгортання з використанням натуральних інгредієнтів із різних регіонів світу.

Якщо ви хочете продовжити день релаксації, замовте легкий обід або вечерю в одному з ресторанів готелю, таких як Laurent at Café Royal або Ziggy's Cocktail Bar.

Akasha Holistic Wellbeing — ідеальне місце для тих, хто хоче насолодитися якісним обслуговуванням і атмосферою розкоші.

Вебсайт: https://www.hotelcaferoyal.com/wellness/

Адреса: Hotel Cafe Royal, 50 Regent Street, London W1B 5AS

ESPA Life at Corinthia

ESPA Life at Corinthia — це сучасний центр релаксації, що пропонує спа-процедури в Лондоні. Завдяки інтегрованому підходу до здоров’я та добробуту, тут поєднуються новітні технології, наукові досягнення та стародавні цілісні терапії.

Цей спа розташований у розкішному готелі Corinthia London і займає чотири поверхи, які включають:

17 процедурних кабінетів;

приватний спа-люкс;

студію манікюру та педикюру;

критий басейн;

сауну;

хамам;

джакузі;

спеціальні капсули для сну.

Тут ви можете обрати будь-яку процедуру з широкого спектру послуг, включаючи:

масажі;

процедури для обличчя та тіла;

антицелюлітні програми;

детокс-курси.

Усі процедури виконуються висококваліфікованими спеціалістами з використанням натуральної косметики ESPA. Ви також можете скористатися послугами персонального тренера або відвідати заняття з йоги, пілатесу чи медитації.

Якщо ви хочете продовжити насолоду, залишайтеся в готелі Corinthia London і отримайте спеціальну пропозицію, яка включає 60-хвилинну процедуру або догляд за обличчям у ESPA Life at Corinthia, пляшку шампанського Laurent-Perrier La Cuvée Brut, англійський сніданок і доступ до спа-зони.

ESPA Life at Corinthia — ідеальний вибір для тих, хто хоче зануритися в атмосферу релаксації та гармонії.

Вебсайт: https://www.espalifeatcorinthia.com/

Адреса: Whitehall Pl, London SW1A 2BD

Sofitel SPA

Sofitel SPA — один із найкращих спа-центрів у Лондоні, Великобританія. Він розташований у готелі Sofitel London St James у самому серці міста. Цей спа пропонує ексклюзивні процедури для обличчя та тіла з використанням натуральної косметики L'Occitane, а також доступ до сучасного фітнес-центру та розслаблюючого хамаму.

Тут ви можете насолодитися ароматами та текстурами Провансу, побалувати себе масажами з лавандою, мигдалем, розмарином та іншими цілющими рослинами, покращити стан шкіри за допомогою професійних процедур для обличчя та тіла, а також відновити енергію та гармонію за допомогою спеціальних ритуалів.

Якщо ви хочете зробити свій день ще більш особливим, забронюйте пакет Spa & Champagne Afternoon Tea, який включає 60-хвилинну процедуру на ваш вибір, доступ до хамаму та фітнес-центру, а також вишуканий чай із шампанським у Wild Honey St James.

Sofitel Spa — ідеальне місце для тих, хто прагне зануритися у світ краси та блаженства.

Вебсайт: https://www.sofitelstjames.com/spa/

Адреса: 6 Waterloo Pl, St. James's, London SW1Y 4AN

The Soma Room

Найкращий спа-центр у Лондоні. Джерело: Pixabay Найкращий спа-центр у Лондоні. Джерело: Pixabay

The Soma Room — затишний і дружній спа-центр, розташований у районі Ілінг Бродвей у Західному Лондоні. Цей спа спеціалізується на масажах, таких як:

розслаблюючий;

спортивний;

для вагітних.

А також глибоких масажах для полегшення травм, болю, проблем із поставою, зняття стресу та напруги. Це робить The Soma Room одним із найцікавіших спа-центрів у Лондоні.

Тут ви можете обрати процедуру, яка вам підходить, і насолодитися персоналізованою увагою та високоякісним обслуговуванням. Також доступні сучасний фітнес-центр і хамам для завершення вашого досвіду.

Якщо ви хочете подарувати собі чи близьким незабутній день, пакет The Soma Experience включає 90-хвилинний масаж на ваш вибір, 30-хвилинну процедуру для обличчя та 30-хвилинний догляд за ногами.

The Soma Room — ідеальне місце для тих, хто хоче подбати про своє здоров’я та добробут.

Вебсайт: https://www.thesomaroom.com/

Адреса: 7 Spring Bridge Mews, Ealing W5 2AB

Beauty & Melody Spa RLH

Beauty & Melody Spa RLH розташований у готелі Montcalm Royal London House у центрі міста та вважається чудовим спа-центром у Лондоні.

Він пропонує різноманітні процедури для обличчя та тіла, такі як:

масажі;

пілінги;

обгортання;

манікюр і педикюр;

депіляція.

Ви також можете поплавати в восьмиметровому басейні з джакузі, відвідати сауни та парові кімнати, а також розслабитися в зоні відпочинку з фруктами та водою. Усе це створює атмосферу розкоші та спокою, яка допоможе забути про метушню та наповнити душу енергією.

Beauty & Melody Spa RLH — ідеальне місце для тих, хто хоче відчути неперевершену якість обслуговування та насолоди.

Вебсайт: http://rlh.beautyandmelody.co.uk/

Адреса: 22-25 Finsbury Square - Montcalm Royal London House (RLH) EC2A 1DX London

Pan Pacific London

Pan Pacific London — один із найкращих спа-центрів краси в Лондоні, розташований у самому серці міста, неподалік від станції Ліверпуль-стріт. Цей готель поєднує елегантний дизайн, інноваційний підхід до здоров’я та добробуту, а також безліч місць для їжі та напоїв.

Спа-центр вітає вас:

критим басейном із ефектом нескінченності;

сучасним інтерактивним тренажерним залом;

сауною та паровими кімнатами;

процедурними кабінетами.

Ви можете обрати будь-яку процедуру з широкого спектру послуг, включаючи масажі, процедури для обличчя, обгортання тощо.

Pan Pacific London — чудовий вибір для тих, хто хоче насолодитися найвищим рівнем обслуговування та комфорту.

Вебсайт: https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pp-london.html

Адреса: 80 Houndsditch, London EC3A 7AB

Lush Spa

Спа для релаксації душі та тіла. Джерело: Pixabay Спа для релаксації душі та тіла. Джерело: Pixabay

Lush Spa — незвичайний і унікальний спа-центр, який належить відомому бренду Lush, виробнику натуральної косметики. Тут вам пропонують зануритися в атмосферу англійської провінції та насолодитися різноманітними процедурами для тіла й душі, створеними з використанням продуктів Lush.

Тут ви можете обрати будь-який із унікальних спа-ретритів, які поєднують:

масаж;

ароматерапію;

музику;

історію.

Кожна процедура має різну тему та мету, наприклад, розслаблення, енергія, щастя чи очищення. Ви також можете спробувати свіжі процедури для обличчя, які доглядають за вашою шкірою за допомогою свіжих фруктів, овочів і ефірних олій.

Lush Spa — це місце, де ви можете відпочити від повсякденного життя та відчути незабутні відчуття й емоції.

Вебсайт: https://www.lush.com/uk/en/c/spa-treatments

Адреса: 123 High Holborn, London WC1V 6QA

London Aquatics Centre

London Aquatics Centre — вражаючий і сучасний спортивний комплекс, побудований для Олімпійських ігор 2012 року. Тут ви можете поплавати в одному з трьох басейнів, включаючи 50-метровий змагальний басейн і 25-метровий басейн для дайвінгу. Насолоджуйтесь видами унікальної архітектури будівлі під час спа-процедур, спроектованої відомою Захою Хадід.

London Aquatics Centre — чудове місце для тих, хто любить активний відпочинок і водні види спорту. Тут ви можете покращити свою фізичну форму, підняти настрій і отримати заряд енергії.

Вебсайт: https://www.londonaquaticscentre.org/

Адреса: Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford E20 2ZQ