Росія почала закривати інтернет. Що там відбувається і що це означає для нас

На перший погляд, все те, що робить російська влада з інтернетом, виглядає як хаос. І, як би це не звучало парадоксально – це і є класичний управлінський хаос. Але радіти цьому поки трохи зарано.

1. Почати потрібно з того, що Росія, особливо після президентських виборів 2024 року стрімко рухається в сторону Північної Кореї. А цей процес означає, що країна ввійшла в епоху заборон. І зараз наступив якраз той момент, коли процес починає домінувати над змістом.

2. Чи є в Кремля план і розуміння того, як має виглядати Росія з чебурнетом? Зараз, можна з упевненістю на 100% говорити, що ні. Є уявлення Путіна, що має бути якось так в СРСР 70-х чи в Китаї зараз. Але чіткої моделі не існує. Росія почала закривати інтернет, не розуміючи, що має зʼявитися в результаті.

3. Путін завжди скрупульозно вникав в подібні реформи. Зараз схоже, він просто дозволив ситуації розвиватися так, як буде. Він не мислить деталями, він мислить в категорії "треба заборонити щось", не слідкуючи за повною картиною ( не маючи уявлення, як це має бути). Це, між іншим, нова управлінська реальність РФ, коли система виконує всі побажання вождя, без будь-якої критики. Я можу зробити припущення, що така система управління обовʼязково дасть низку збоїв і це призведе до різкого погіршення системи управління державою в відносно короткий проміжок часу. І тут все залежатиме від того, чи буде в Росії достатньо ресурсів. Бо управлінські кризи різко прискорюються в момент безгрошівʼя.

4. Відсутність єдиної картини призвело до того, що кожне відомство бачить закриття інтернету по-своєму. Наведу кілька простих прикладів. Є ФСБ, яке одночасно хоче контролю над всім і інструментів впливу на всіх. Це перше велике протиріччя. Є Кірієнко, який хоче домінанти в економічному діджиталі і витісняє ряд платформ, включно з телеграмом, але прикривається політикою і стріляє собі в ногу з закриттям всього інтернету взагалі та телеграму зокрема. Є електронні гроші, які долають корупцію, але убивають потоки на яких сидить маса чиновників. Але головне, закриття інтернету вбиває довіру до цих самих грошей. Одним словом, ви все зрозуміли: це класичний управлінський хаос, коли система мімікрує під аморфне бажання вождя.

5. Як довго триватиме цей хаос? Думаю, гостра фаза триватиме відносно недовго: росіянам потрібно приблизно 6-12 місяців, щоб вийти на якесь умовне плато. При цьому, процес не має явного лідера (відповідального), а відтак, всі гравці будуть тягнути ковдру на себе, що буде створювати додаткову турбулентність в наступні місяці. Але, на жаль, у росіян є цей час, бо інформаційну війну проти них не відкриває ніхто крім нас.