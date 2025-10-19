Росія без бензину: паливні збої зафіксовані в 84% регіонів рф

Це виключно результат санкцій, які вводять проти агресора українськи беспілотники ВПС, СБС, ГУР та СБУ. На тлі атак дронів російські АЗС спустошуються, черги на заправках ростуть, а ціни летять в гору.

Наприклад, у Сургуті Ханти-Мансійського округу рф вишикувалися з самого ранку кілометрові черги водіїв до АЗС, де найнижчі ціни. Наступний крок - треба бензин за будь-яку ціну. Далі - гроші не вирішують, щоб мати бензин треба мати банду та патрони.

Агов, сусіди, хто не дивився кіно "Безумний Макс"? Скоро буде повтор. Скрізь на росії. Не в кінотеатрах