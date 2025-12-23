РФ готує нову атаку на Україну: що задумали росіяни

У ніч на 23 грудня 2025 року, в рамках чергового масованого удару комбінованого типу, російські окупанти застосували по Україні:

- 635 дронів-камікадзе Shahed-136 і приманок "Гербер"/"Пародій", з яких було збито 587;

- 35 крилатих ракет дозвукового типу авіаційного Х-101 і сухопутного базування 9М727/728/729 "Іскандер-К", з яких було збито 34 ракети;

- 3 аеробалістичні гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинджал", з яких було збито 0, з огляду на те, що їх було спрямовано на області, де немає засобів їх перехоплення.

Примітно те, що РОВ застосували 400 дронів-камікадзе Shahed-136 і 235 приманок "Гербер"/"Пародій". Це ще один розмашистий "привіт" сектантам культу 1 000 Shahed-136 щоночі. Одна справа аналізувати, зовсім інша справа хайпувати на емоціях і страхах українців, для популяризації своєї персоналії.

Варто зазначити, що цієї ночі ЗС ЗСУ показали дуже високий ККД збиття.

Сказати, що цієї ночі РОВ продемонстрували щось особливе і несподіване - це сказати нічого. Оскільки тактика удару була як очікуваною, так і за номенклатурою доволі передбачувана та прогнозована.

Судячи з використаного потенціалу сьогодні, у РОВ є можливість здійснити ще як мінімум один такий масований комбінований удар по Україні до Нового року. Але з урахуванням загальних, довготривалих тенденцій, не думаю, що буде якийсь непередбачуваний сценарій удару, який раніше ми з вами ніколи не спостерігали.

ЗС ЗСУ за виконану сьогодні роботу - честь!