Реальна зарплата військовослужбовців зменшилась більш ніж на 25%

Сьогодні (3 грудня – Ред.) ухвалили бюджет, де базове грошове забезпечення, зі слів окремих нардепів, знову не збільшать протягом усього 2026 року.

По-перше, РЕАЛЬНЕ грошове забезпечення військовослужбовців з 2023 року упало більш ніж на 25%.

(Я рахую інфляцію з офіційних джерел, котра за підсумками поточного року може сягнути 7.5%, і за 2023 склала 5.1%, а за 2024 – 12%.)

Отже, ФАКТИЧНЕ грошове забезпечення військовослужбовця з 2023 року ЗМЕНШИЛОСЯ НА ЧЕТВЕРТЬ.

Друге. Як зростала СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА по країні за аналогічний період? Відповідь: поки у військовослужбовців грошове забезпечення стояло, як вкопане, на місці, середня зарплата по країні зросла – приблизно УДВІЧІ. Ще немає підсумків цього року, але, за даними Пенсійного фонду, у липні цього року вона склала 26 499 грн, що на 96% більше, ніж у липні 2022 року. Отже, я грубо прогнозую, що грудень 2022 до грудня 2025 буде не сильно відрізнятися.

Таким чином, ми маємо зниження оплати "праці" солдатів у багатьох вимірах. Ті з них, хто отримує лише "базу", стали біднішими за ці роки як в абсолютних вимірах, через інфляцію, так і у порівнянні зі своїми співгромадянами, котрі лишилися жити цивільне життя.