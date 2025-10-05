Путінські накази № 227: тепер сенс воєн не перемога, а дівчатка у кокошниках

"Починає вступати в завершальну стадію гострий період військового конфлікту із Заходом на полях України. Вирішивши не пускати в хід найстрашнішу зброю, прагнучи зберегти якнайбільше життів наших доблесних воїнів, мирного населення, Росія, мабуть, поки не доб'ється такої перемоги, якої вона добилася у війні з армією. розгромом гітлерівської армії. Путін В.В. (С.Караганів) Москва, 8 вересня.

"У держав і суспільств немає внутрішнього запиту ставити все на карту перемоги в якомусь збройному протистоянні. Росія не ризикуватиме власною соціально-економічною стабільністю заради рішучої перемоги у військовому конфлікті. Тепер сенс воєн – не перемога (досягнення всіх цілей одного з учасників), а підтримка балансу, необхідного для мирного розвитку." Путін В.В. (Ф. Лук'янов). Сочі, 2 жовтня

Дуже послідовні та логічні кроки нашого Верховного Головнокомандувача. Спочатку він доручив найшаленішому ядерному фанатику оголосити про відмову Росії від багаторічного ядерного шантажу, а потім вустами іншого свого найвірнішого холуя сповістив місту та світу, що не ризикуватиме і конвенційною війною з НАТО. Тепер сенс воєн не перемога, а дівчатка у кокошниках. Ми, матері іноземні агенти, власне, не проти, але що скажуть і що вже говорять про російського вождя носії традиційних цінностей справжніх Z-патріотів...

PS Путін зрозумів, що зробив, і відчайдушно намагається зіскочити. Переломний момент у війні. Пару сильних психологічних ударів та бормани прийдуть до герінгів із фразою: "фюрер не здатний більш виконувати свої функції". Знищення керченського мосту та полон придністровського угруповання, наприклад.

І обов'язково, така приблизно заява Президента України:

"Ми почули звернені до нас сигнали таких відомих російських споуксменів як Караганов та Лук'янов. Ми готові до конструктивного діалогу, з Кремлем, але лише за умови виходу з політичної сцени Головного Військового злочинця Путіна В.В."

Путін сьогодні найслабша точка у всій кремлівській конструкції. Без нього їм як корпорації буде набагато легше тимчасово зіскочити.