Російська економіка має лягти на стіл мирних переговорів як козирна карта України

Російська влада докладає чимало зусиль, щоб формально не помічати вже існуючі процеси у власній економіці. Статистична брехня, оздоблена офіційними промовами диктатора, має подвійну мету – підтримати настрої в російському суспільстві та зробити вигляд, що російська економіка не може бути об’єктом перемовин з Україною, Європою та США.

Між тим, кризові явища все важче приховувати за парканом офіційної статистики. Я вже не кажу про специфічний вплив військової економіки рф на економіку цивільного сектору, споживання та державні фінанси.

1. Якщо 10% ВВП рф щорічно просто спалюється в полум’ї війни без жодної користі для власних економічних агентів, а лідер розповідає про зростання на ВВП аж на 1%, і це з перекрученими показниками інфляції, то це має насторожувати бізнес та населення рф, а також привертати увагу їх ворогів.

2. Якщо владна економічна вертикаль 4 роки співає 2 пісні: "санкції тільки роблять нас сильнішими" і "все по плану", а по факту вже другий рік поспіль піднімає податки, а потім обмежує соцмережі і навіть Telegram, щоб люди не могли обмінюватись фото платіжок за послуги ЖКГ та цінників в магазинах, то це вже і є криза.

3. Якщо влада "економить на війні", але дефіцит бюджету рф переглядається 3-4 рази і у підсумку стає в 5 разів вищий за план, і все одно рф 50% доходів витрачає на війну і окупацію частини сусідньої країни, то навіть місцевим елітам там в рф стає зрозумілим, що рф не тягне цю війну.

Міг би перелічувати далі, але висновок буде один: російська економіка під управлінням путінських чиновників не тягне цю війну. Думаю, що про це вже давно знають в США, і точно зрозуміли в Європі. Заяви канцлера Німеччини Мерца на Мюнхенській конференції про завершення війни путіним після вичерпання ресурсів вказують на один з ймовірних сценаріїв завершення війни.

Втім, я не вірю, що росіяни настільки дурні, що допустять виснаження в нуль свого економічного потенціалу. Основна проблема в тому, що зараз виникла ситуація, в якій путін відчуває себе господарем перемовин. Світові лідери побудували переговорний трек з рф таким чином, що у путіна є враження, що тільки він визначає час, коли він завершить війну.

Така ситуація призводить до того, що він може перебувати на краю економічної прірви і продовжувати лити кров в Україні, сподіваючись на те, що зможе вийти з війни за хвилину до економічного колапсу рф.

Думаю, якщо (А) перестати вмовляти диктатора завершити війну і встановити йому чіткий дедлайн, після якого перемовин не буде, а будуть ракети і дрони з дальністю 5000 км, (В) почати на переговорах "продавати" путінцям їх же економіку, то ситуація дуже швидко зміниться.

У реалізації описаного сценарію є 2 проблеми:

(1) США та Європа мають бути єдині на мирних переговорах, чого зараз не спостерігається. Основною причиною цього, на мою думку, є торговельні протиріччя між США і ЄС, які за останні місяці тільки загострись.

(2) Переговорники мають самі повірити та усвідомити, що економіка рф (попри нейтральну макростатистику) вже знаходиться в піке економічної кризи, яка є доволі небезпечною для цілісності рф.

Якщо пункт 1 з часом піде в небуття, торгові відносини між США та ЄС не можуть бути вічно крижаними. То от з 2 є дійсно проблеми.

Я щодня на собі відчуваю, що путінська система пропаганди "забила баки" навіть нашим громадянам, які потерпають від обстрілів і ненавидять рф. Юристи, інженери, журналісти навіть іноді військові у відповідь на негативну інформацію по економіці рф починають із "знанням" справи розповідати "рф вдалось перевести економіку на воєнні рейки", "що знову рф розвалюється? Вже 4 роки не як не розвалиться", "зніміть рожеві окуляри, рф сама не розвалиться" і ще багато іншого чую від людей, які мають право на власну думку, але не мають досвіду глибокої економічної експертизи.

Єдине з чим я згодний – економіка рф і її фінансова система сама собою не розваляться. Україна пройшла важкий і кривавий шлях перш ніж загнати рф в глухий економічний кут. І економічна криза в рф – це певною мірою досягнення України. Але самі ми навряд чи помножимо агресора на нуль.

Консолідація зусиль партнерів: США (санкції і торговий тиск), Європа (Санкції) і Україна (Силові удари вглиб рф) в грудні 2025 – січні 2026 дали просто феноменальні результати, які вже відобразились в російській (навіть брехливій) статистиці за січень. Здатність України та партнерів продовжувати стан економічної кризи в рф більше ніж на 3-6 місяців вирішуватимуть умови майбутнього миру.

За моїми спостереженнями у 2022-2024 роках рф оговтувалась від нових санкцій Заходу і Японії за 1-3 місяці, і далі продовжувала свою чорну справу. В 2025 році разом з появою силових варіантів ситуація змінилась. Удари по НПЗ, серійне затримання "російських" танкерів, торговий тиск з боку США на Індію і навіть подекуди на Європу переломив ситуацію, але проблеми все ще є. Які? Вони не є темою цього допису, але наведу лише один приклад. 10 лютого у російського підсанкційного банку ВТБ випадково знайшовся ще один акціонер з пакетом акцій трохи більше 5%. Банк дотичний до фінансування виробництва шахедів і давно під санкціями, тож і його акціонер (фізична особа громадянин рф) має потрапити під санкції України та країн G-7. Спробуйте провести експеримент і виміряти час, коли ця особа потрапить в санкційні списки. Вона мала б потрапити вже в санкційні списки сьогодні, але думаю це буде нешвидко. Таких прикладів сотні. Тож системі санкційного тиску в плані і оперативності і якості і адміністрування є куди зростати. Тому щоб позитивні прогнози щодо розвалу рф збувались потрібно більш швидко вдосконалюватись та блокувати кожний крок ворога, поки зо маємо лише частковий успіх в цьому напрямку.