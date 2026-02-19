Гучні коментарі Залужного з критикою Зеленського як політичний сигнал про свою амбіцію на вищу владу

Саме про це мій ексклюзивний коментар виданню "Коментарі".

За всіма канонами прихованої виборчої кампанії має бути тригерний момент, який прикує увагу активної частини суспільства до рамкової позиції, яка суттєво вирізняється від попередньої лінії поведінки.

У Залужного було дуже багато зручних і відповідальних моментів раніше, коли він міг розказати про обшуки СБУ чи конкретну вину Президента в провалі контрнаступу, але чомусь екс-головком цього не зробив після відставки у лютому 2024-му і не пішов у ва-банк після кадрових пропозицій Єрмака в 2025-му, який за даними видання Associated Press, міг керувати процесуальною атакою на Залужного у 2022-му.

Пояснення одне – цю рамку медіакоманда Залужного ймовірно готувала давно в якості стартової та базової ідеї для політичної кампанії. Ну а одне з провідних західних медіа є зручним майданчиком для охоплення сенсаційного повідомлення.

До того ж, у 2025-му Залужний випав з провідного фокусу суспільного інтересу, а будучи послом лише залишався гіпотетичною фігурою української політики в тіні державного апарату, фактично без права на широкі політичні рухи та дії.

Це почало позначатись на електоральному рейтингу, який замість ядерного "бронзовіння" та перспективного зростання почав повільно скорочуватись, за рахунок активності інших гравців, які постійно у медійній видимості.

Політично Залужному давно потрібен був наступ на електоральному полі і найбільш оптимальним способом зміцнити позиції є розширення за рахунок антиелекторату Зеленського. Йому потрібен статус головного опонента Зеленського.

Тому критика Президента автоматично знайде відгук в середовищі виборця, який навряд чи проголосував би за Зеленському в наступному виборчому циклі. Також це спроба політично вишикувати, порахувати та збити в ядро своїх потенційних прихильників.