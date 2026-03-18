Володимир Путін не є легітимним президентом. Володимир Путін має піти у відставку та бути відданий під суд як військовий злочинець та злодій.

Думаєте, це я, "іноагент" та "екстреміст", написав? Ні, це написав зет-патріот, путінський платний пропагандист і стукач Ілля Ремесло, причому перебуваючи у Росії. Думаєте, він прозрів і написав таке з власної волі? Ні, звісно. Він ніколи нічого не робив у житті без дуже щедрої оплати та гарантій безпеки. Хто міг заплатити йому та дати такі гарантії? Тільки представники самої путінської верхівки.

"Бунт Ремесло" - не якийсь дивний нонсенс, а один із симптомів розколу в російській правлячій верхівці, свідчення дозрілої там фрони і саботажу. Він вбудовується в низку подібних недавніх подій.

Десять днів тому тут, у пості "Путіна готуються злити?", я писав про кілька інших ознак цього розколу. Зокрема, в ніч з 7 на 8 число в кремлівському телеграм-каналі було опубліковано (а незабаром видалено) чорновий варіант привітання Путіна: він кашляв, запинався, вибачався, виглядав слабким, хворим на старий. Таких випадковостей не буває – це був свідомий злив. Ті, хто це зробив, були впевнені у своїй безкарності: хтось дуже могутній організував та дав виконавцям гарантії безпеки.

Другий приклад — публікація даних ВЦВГД про рекордно низький рейтинг Путіна при спонтанному опитуванні (довіряють дві третини). Без санкції адміністрації президента чи інших вищих інстанцій вони на це не пішли б. Більше того, після 2019 року, коли за публікацію подібних даних керівництво викликали "на килим" до АП, вони діяли вкрай обережно. І ось тепер знову такий злив.

На цьому тлі "бунт Ремесло", тим більше, не виглядає випадковістю. Це є свідченням того, що хтось впливовий системно працює проти Путіна. У верхівці сформувалася фронда, і почався не прихований, а демонстративний саботаж.

Блокування Telegram, мобільного інтернету в Москві, заяви Сергія Собяніна про нібито масові атаки безпілотників без відеопідтверджень, а також заяви Сергія Шойгу про те, що тепер жоден регіон Росії не знаходиться в безпеці, — також частина паніки, що посилюється, і розколу серед верхівки.

Тепер про Ремесло. Це відомий у вузьких колах пропагандист та провокатор, який писав доноси на російських опозиціонерів, включаючи Олексія Навального, на гроші адміністрації президента та під кураторством Сергія Кирієнка.

Такі люди нічого не роблять безкоштовно і тим більше не роблять нічого такого, що може загрожувати їхній безпеці. Отже, він отримав і гарантії та ресурси. Причому від когось дуже впливового.

Його функція — не просто виступити проти Путіна, а спровокувати бунт усередині лоялістського середовища, насамперед серед Z-блогерів, і без того незадоволених владою через блокування Telegram. Його демарш вже підтримали деякі з них, доповнивши своїми незручними питаннями до Путіна перелік претензій, опублікований Ремесло.

Навіть Пригожин уникав публічно критикувати Путіна. Тепер уперше жорстка критика диктатора, заклик до його відставки та суду над ним йде зсередини системи — від охоронця та пропагандиста. Тим самим "своїм" транслюється сигнал: боятися Путіна більше не потрібно, контроль ослаб, "Акела схибив".

Розмови про те, що Ремесло нібито готують до "системної опозиції" на вибори до Думи, — наївні. Жоден спойлерський проект не дозволяє собі критики Путіна. Також це не операція з "виманювання" невдоволених з наступним придушенням: надто складна схема для системи, якій найважливіша стабільність та ілюзія благополуччя.

Можливо, організатори свідомо створюють Ремесло імідж опозиціонера, щоб використати його в цій якості у постпутинському транзиті. Хочуть дати опозиціонерам Ремесло у Вольтери (за Грибоєдовим).

Поки що це — прямий та досить жорсткий удар по іміджу Путіна зсередини системи.

Я схиляюся до того, що йдеться про змову значної частини російської верхівки, яка зацікавлена у прийнятті пропозиції Трампа про заморожування війни.

Ця група, зважаючи на все, вкрай незадоволена тим, що Путін фактично відкидає простягнуту Трампом руку і не погоджується на умови, які для системи та для всієї її правлячої еліти свідомо вигідні: безболісно вийти з невдалої, тупикової, руйнівної війни, навіть зафіксувавши деякий прибуток. Путін цьому перешкоджає, стаючи для еліти серйозною проблемою.

Хто здатний організувати таку фронду?

Очевидно, це мають бути постаті найвищого рівня, здатні не лише організувати інформаційні провокації, а й гарантувати безпеку їхнім учасникам.

Можливих варіантів небагато.

Це частина верхівки ФСБ рівня першого заступника Сергія Корольова, яка має силові ресурси і зв'язки з великим бізнесом; найбільші олігархічні групи, типу групи Сергія Чемезова, які мають як фінансові можливості, так і вплив у силових структурах; та/або верхівка адміністрації президента рівня Сергія Кирієнка.

Критика Ремесло на адресу Кирієнка може бути фальшивою, щоб створити алібі для першого заступника глави АП та відвести від нього підозри.

Організувати подібну фронду може або союз ФСБ та олігархів, або тандем адміністрації президента/мерії Москви з силовиками — або, що найімовірніше, комбінація всіх цих центрів впливу. У будь-якому разі для Путіна починаються лихоліття.