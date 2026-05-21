Путін приїхав до Пекіна з багатополярністю з нею і поїхав

Сі Цзіньпін прийняв пропозицію Трампа стати посередником у переговорах між РФ та Україною та підштовхнути їх. Слова Ушакова про те, що він нібито нічого не знає про "духу Анкоріджа" і жодного разу не вживав цього виразу, але готовий говорити про "дух Пекіна" - очевидне свідчення тому. Особливо з урахуванням того, як Ушаков злодійкувато вимовив їх і як журналісти швидко викрили його у брехні. Саме його, а не "путина" чи когось із відомства лаврова.

У московитів знову гострий напад склерозу, але завдання Сі Цзіньпіна не з легких. У квітні 2023 р. Сі Цзіньпін уже брався за це і створив посаду спецпредставника у справах Євразії. Призначив їм Лі Хуея, який працював десять років до 2019 року послом у РФ. Лі Хуей тоді відвідав Київ, Москву та низку столиць у Європі, але єдиним практичним результатом його місії можна вважати звільнення Олексія Данилова (позивний Льоша-м'яч) з посади секретаря РНБО через фривольність із прізвищем китайського спецпосланця. Делегації КНР навіть не було на Глобальному саміті світу у Швейцарії у червні 2024 р. – настільки в Пекіні визнали все це безнадійним або нецікавим для себе.

Трамп умовив 15 травня Сі Цзіньпіна знову взятися за цю справу і явно обіцяв, що на Банковій максимально сприятимуть процесу. Заява Андрія Сибіги від 15 травня, що він збирається в Пекін на зустріч з Ван І, щоб підготувати візит Зеленського, більш ніж промовисто. Кремлівці теж 20 травня висловили згоду – пишний візит "путіна" та слова Ушакова не менш промовисті.

У Сі Цзіньпіна є прохання та "благословення" Трампа, є згода України та РФ, але є три питання: навіщо все це Пекіну, як він на практиці може впливати на позиції сторін і найскладніше питання – глобальний контекст того, що відбувається, та можливості в ньому КНР. Ці можливості обмежені набагато більше, ніж здається, і сума цих трьох складових стала причиною, через яку місія Лі Хуея закінчилася нічим. При тому, що у 2023 р. Сі Цзіньпін брався за цю роботу майже в геополітичний штиль, а зараз усі – Вірменія, Гренландія, Ізраїль, ОАЕ, Пакистан і навіть Сомаліленд створюють хвилі.

Але тільки в Москві цього не помічають, бачать скрізь гегемонію США, підступи "Заходу", і вимагають багатополярності, з проханням про яку "Путін" приїхав до Пекіна. З такою самою підставою кремлівці могли б вимагати у Пекіна допомогти їм увімкнути гравітацію Землю. Китайці з багатьох причин підписали з московитами декларацію про включення багатополярності та "міжнародних відносин нового типу". Підписали ще й договір про стратегічне партнерство, що нагадало про такий договір, підписаний на початку 2025 р. між РФ та Іраном.

Після їх підписання московити опинилися у боргу перед Пекіном і у Сі Цзіньпіна з'явився інструмент політико-психологічного тиску на них. Тепер Москва має щось зобразити на треку переговорів з Україною. Інакше Сі Цзіньпін, подібно до Трампу, скаже, що "розчарувався в іншому Володимирі" і вмиває руки. Для них це буде катастрофою. Прийде їхати на уклін у "Вашингтонський обком" і говорити, що Ушаков із Дмитрієвим особисто копатимуть тунель на Аляску.

Але у кремлівців не для того перед від'їздом "путіна" дрони залітали до Естонії та Латвії, щоб повернутися до теми тунелю. Кремлівці хотіли показати Пекіну, що можуть зробити Латвії та Естонії нерви за наявність у них представництв Тайваню. Але вже наступного дня 19 травня ця операція пішла не за планом через Кястутіса Будріса, главу МЗС Литви, який пообіцяв рознести укріпрайон "Калінінград". Литва не має нафти як ОАЕ, не має ядерної зброї як Ізраїль, але вона підняла таку хвилю, що в кремлі засіпалися всі, хто не поїхав до Пекіна за багатополярністю.

Кремлівці, як і всі, твердо знають – єдине, на що по-справжньому реагують у Пекіні, – це Тайвань. Тому самовпевнено тиснули на цю точку. МЗС КНР випадково це вкотре підтвердило, коли гордо заявило 18 травня: десятий рік поспіль вдається зірвати ухвалення Тайваню в статусі спостерігача до Всесвітньої організації охорони здоров'я ООН. МЗС запевнило, про здоров'я тайванців з Пекіна дбають як і про інших китайців, тож якщо щось треба, то нехай ця провінція звертається до столиці, а не до ВООЗ ООН. Якщо їй дуже хочеться звернутися до ВООЗ, то лише через Пекін.

У Пекіні філософськи поставилися до висновку двох китайських компаній з управління Панамським каналом, викрадення Мадуро, розвороту політики Венесуели і, схоже, змиряться із закриттям на Кубі станцій КНР для стеження за США. На війну РФ проти України, як і на ситуацію навколо Затоки, у Пекіні дивляться за імперською звичкою як на чвари варварів, з яких треба отримувати бонуси та мінімізувати незручності для себе. Тому швидко в 2023 р. охололи до місії Лі Хуея – надто складно.

Але Трамп нікому не дає розслабитися, навіть китайським комуністам, і від торгової війни з КНР перейшов до процедур з акупунктурою в точках "Ормуз" і "Тайвань". У сумі отримав згоду Сі Цзіньпіна вийти зі стану мавпи, яка спостерігає за тиграми. Московити, що самобутньо "зрячі в корінь", вирішили, посередник на переговорах – це верховний арбітр, як присудить, так і буде. Тому приїхали до китайського судді з широким набором подарунків і розрахунком, що натомість він присудить РФ 15-20% території України плюс денацифікацію.

Невтомний Трамп, щоб процес йшов і ніхто не розслаблявся, потикав 20 травня "голочкою" скрізь - пообіцяв бомбовий удар Ірану, якщо не підпише угоду, та розмову з Конгресом на тему: як юридично правильно продати Тайваню зброї на 14 млрд доларів. Трамп демонструє Сі Цзіньпіну – у США демократія, якщо Конгрес вирішить, що треба продати, то я мушу підкоритися. Але якщо ти змусиш Москву припинити вогонь і переговори з Україною, то я зможу пред'явити це обом партіям і щось зробити для тебе, мій великий китайський друже. Наприклад, відстрочити продаж чи змінити асортимент. Ще можу продати недорого нафти з держсховища США, поки ми тут все розуміємося з іранською та ізраїльською релігіо-кратіями. Як людина, яка в Бога не вірить, ти розумієш, наскільки це складний процес. Ти теж велика людина, і може так скластися, що ми цього року розділимо Нобелівську премію миру на двох, але треба попрацювати.

Не можна сказати, щоб Сі Цзіньпін дуже активно рвався зупинити війну РФ проти України, але Трамп зміг схилити його до цього різними бонусами та китайською терапією з акупунктурою. Тепер голова Сі згладжуватиме позиції України та РФ своєю комуно-бюрократичною "праскою" з китайським ввічливим "зволожувачем".

По обличчю Ушакова після переговорів можна було здогадатися, кремлівці вже зрозуміли – позицію їм доведеться пригладити. До Китаю з 24 по 28 травня терміново їде Олександр Вучич, який після повернення обіцяє прийняти Зеленського у Белграді. У Пекін під китайську праску може вирушити для надійності і Сібігу.

Схоже, китайці вирішили, що Пекін – це не як Швейцарія – будинок, який завжди відкритий для будь-яких переговорів, і вводять у процес Сербію. Вводять із розрахунком на тривалий процес і якщо він запуститься, то Сербія буде на слуху, не менше, ніж Литва, яка обіцяє знести укріпрайон "Калінінград". Сербія як місце зустрічей зручна і для переговорів ЄС із РФ, яких Москві не уникнути. Багатополярність, як і замовляли.

Трамп теж додасть від себе багатополярності – з 11 червня у США, Канаді та Мексиці розпочнеться місяць мундіаль із футболом. Знаючи вміння американців з усього зробити шоу, і з огляду на святкування з 4 липня 250-річчя США за тиждень до кінця мундіалю, на яке прибуде з 250 сакурами Санае Такаїті, можна не сумніватися – Трамп буде з трибуни робити Америку знову великою за повною програмою та опускати партію.

Москва та Тегеран, тим більше лукашенко, навряд чи ризикнуть зіпсувати всім це свято багатополярності. Заява Зеленського про нове вторгнення з Білорусі – явна спроба переключити увагу з Міндіч-гейту та засилля "кротів" за сприяння навчань кремля з носіями ракет, на які можна встановити ядерну боєголовку.

У випадку з Тегераном все прозоро - найграшним став Нетаньяху. Він уже не може провести у вінку тріумфатора вибори влітку, а не за планом 27 жовтня. Опозиція говорить про це не без радості, але стурбована тим, що не має плану, як усунути його. Ізраїль та Іран однаково рухаються до антиклерикальної революції, і питання у тому, де раніше. Трамп цьому допоміг тим, що з 13 квітня почав розмову - ні війни, ні миру, але армію нарощував, а не обіцяв розпустити як Троцький. Якийсь час Тегеран і Вашингтон ще робитимуть грізні заяви, але в результаті в Ірані піде процес і якщо Нетаньяху вибори програє, то процес прискориться.

Москва зі своєю риторикою про "денацифікацію України" виглядає ідіотською на тлі історії з радянсько-єврейським кооперативом "Династія". Після того, як єврейка Юлія Мендель прийшла до "антисеміту" Такера Карлсона і нажалилася на єврея Зеленського градус ідіотизму в наративах Москви підскочив так, що це вже не можна було продати навіть у Пекіні. Продавати там Донбас як адміністративну одиницю, якої немає в Україні, і в одному пакеті з Маріуполем, де немає і не було вугілля, не можна через Тайвань, який дорогий усім. При цьому Токаєв суто випадково саме 19 травня оголосив Казахстан спадкоємцем Золотої Орди, чим відрізав московитам доступ до Великого Степу та торгівлі половцями та печенігами.

У результаті кремлівці змогли продати Сі Цзіньпіну лише багатополярність, нафту, ліс та свої запевнення у стратегічному партнерстві. Навіть "Силу Сибіру-2" знову продати не змогли. "Путін" як приїхав із багатополярністю, так із багатополярністю та поїхав, до якої Сі Цзіньпін додав ще й Сербію.