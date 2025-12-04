Покровськ, Вовчанськ, Куп'янськ: що відбувається на фронті

Покровськ, Вовчанськ, Куп'янськ і ось це ось усе...

Останніми днями інформаційний простір перебуває під постійним тиском з боку російських офіційних осіб, які день за днем повідомляють про те, що те чи інше українське місто захоплене, оточене й узагалі, можна привозити туди іноземних журналістів і святкувати капітуляцію України.

Це пояснюється тим, що російській пропаганді та безпосередньо керівництву РФ дуже важливо показати американській стороні, що вона має незаперечні успіхи на полі бою і не дуже зацікавлена у припиненні активних бойових дій.

Своєю чергою, жодна з цих заяв не відповідає дійсності.

Покровськ, двічі "звільнений Путіним", - місто не перебуває під контролем РОВ, а те відео, яке напередодні викотило російське пропагандистське агентство ТАСС, було зроблено в районі інституту ДонНТУ між Європейською вулицею та Університетським провулком. Ті, хто регулярно читають мої огляди, одразу ж упізнали ці назви, і не дивно, адже вулиця Європейська в центрі міста перебуває під контролем РОВ уже як два тижні.

Саме ж відео показало пересування російської ДРГ 2-3/3-4 людини, не більше, причому під прикриттям туману. Не дуже схоже на переміщення повністю контрольованим містом, чи не так?

Але найбільшою причиною говорити про захоплення міста для російського командування стало те, що напередодні російським ДРГ вдалося зайти в північну частину Покровська в районі вагонного депо і закріпитися в руїнах на вулиці Української Берегині та Івана Мазепи. Ці спроби вони робили протягом усього минулого місяця, але закріпитися їм вдалося тільки зараз.

Так само у РОВ є просування на південних і південно-східних околицях Мирнограда. Після того, як їм вдалося зайти в місто дорогою 544 і закріпиться на вулиці Степовій, вони розширили зону контролю у напрямку до Школи №1 і дитячого садка №2. Тобто, зараз, поступово, але втрачається контроль над південними околицями Мирнограда.

Усе це простимулювало фантазію російських пропагандистів і вони не тільки видали на-гора дешевий флаговтик під покровом туману, а й вибухнули переможною риторикою.

Насправді, ситуація дуже важка, але оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває.

Аналогічно і Вовчанськ.

РОВ мали просування до Синельникового і в західній частині міста по вулиці Ігнатьєва до вулиці Харківської. По правому березі Вовчої практично вся в цьому секторі приватна забудова, а точніше руїни - зона контролю РОВ. Але водночас говорити про захоплення міста не можна, оскільки його більша частина на південному боці річки Вовча контролюється СОУ, а також частина північного узбережжя, зокрема і в районі Агрегатного заводу.

Тобто, знову-таки, просування РОВ на тій чи іншій ділянці, збудило російське керівництво і воно вибухнуло переможною риторикою.

Щодо Куп'янська, двічі "оточений і звільнений Герасимовим", усе куди кардинальніше - там російські ДРГ заблоковані в північній частині міста, в промисловій зоні за Стадіонною площею, в районі хлібзаводу, Обленерго, "Агротон", "Куп'янськсільгосптехніка".

Щодо окупантів у Куп'янську ведеться методична робота з викурювання, нейтралізації, зачистки, тому тут все більш контрольовано і передбачувано, ніж у Покровську і Вовчанську.

Важливо розуміти й те, що низка російських захоплень українських міст у кредит - це не тільки спроба впливати на переговори і згодовувати споживачам інформаційного фастфуду "перемоги", а й прогрівання суспільства до новорічного послання Путіна, який не зможе просто вийти і не похвалитися жодними результатами за рік. А так, хоча б згадає знайому росіянам назву - Покровськ.

Зберігаємо критичне мислення і тримаємо стрій.