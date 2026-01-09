русский
Війна в Україні

Вадим Денисенко

Чому росіяни побоялися бити Орєшніком по Києву?

Москва офіційно заявила, що це відповідь за удар по Валдай. Але є нюанси

1. Це точно доволі слабка відповідь ( я саме про Орєшнік). Росіяни, схоже, демонструють Трампу: ми готові бити Орєшніком, але по Києву (по центрам прийняття рішень) поки не вдаримо. Це типу жест доброї волі. Але свій вигаданий козир з атакою на я Путіна росіяни профукали просто бездарно.

2. Головна стратегія росіян - блекаути. І ця стратегія залишається незмінною. Путін вірить, що цієї зими може виключити Україну і фронт посиплеться. Це його ідея-фікс.

3. Вчора росіянам передали напрацьовані документи по переговорам. Тепер в Росії є максимум пара тижнів на те, щоб вигадати нову нісенітницю, чому Україна зриває переговори.

4. Я залишаюся при думці, що стратегією росіян залишається затягування часу. І зараз вони судорожно шукають ідеї, щоб потягнути час. Правда, зараз Трамп прискорюватиме процеси.

5. В Путіна люфт до маневрів дещо звузився. Хоча він все ще виходить з парадигми, що навіть якщо він продовжить тягнути час, Трамп нічого йому не зробить. Головне питання, наскільки активно зараз США почнуть боротися з тіньовим флотом. Це і буде відповіддю на питання, коли Путінипіде на переговори.

