Дощ з поганої статистики в рф

На минулому тижні в рф йшов інформаційний дощ з поганих статистичних даних:

Дефіцит бюджету рф у січні-лютому склав 3,5 трлн руб., або 1,5% ВВП, або 91% від річного плану;

За опитуваннями, майже третина малого бізнесу в рф задумалася про закриття чи продаж;

Сальдо торговельного балансу рф у січні знизилося на 7,2% до $7,7 млрд (шкода, що воно все ще було позитивним);

Найбільші експортери рф у лютому скоротили продаж валюти на 31% до мінімальних з 2022 року $3,5 млрд.;

У лютому випуск готового прокату в рф скоротився на 7,7% рік до року;

Сальдований збиток вугільних компаній рф у 2025 році становив 408 млрд рублів, що на 60 млрд гірше за офіційний прогноз;

У московських торгових центрах великі рітейлери продовжують закривати магазини;

EBITDA офіційного перевізника нафти в рф "Совкомфлоту" за МСФЗ у 2025 році скоротилась вдвічі;

Річний чистий прибуток "Татнафти" за МСФЗ скоротився вдвічі.

Підкреслю, що це неповний перелік негараздів тільки за минулий тиждень. Тому немає нічого дивного, що проурядові аналітичні центри в рф вже заговорили про стагфляцію, готуючи населення до сумних новин.

На фоні такого негативного розвитку подій путінська команда продовжує "по-багатому" обстрілювати Україну і вперто витрачати кошти на війну, яка не дає результатів, окрім як для російських корупціонерів в Мінпромторгу і Ростехе, що в принципі зараз одне і те ж саме, тільки з різними вивісками.