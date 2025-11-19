План Віткоффа на диво схожий на вимоги Лаврова

Віткоф зʼїв черговий чебурєк, результатом чого виявився черговий геніальний план завершення війни, який на диво схожий на вимоги Лаврова, після яких останній був посланий Рубіо.

Росіяни зробили черговий заход на спробу продати Трампу ідею капітуляції України. Знов європейцям доведеться обривати телефони, а комусь може і в гольф зіграти доведеться. Намагаючись вправити все назад.

Цікаво, що деякі голоси в головах кажуть, що зараз вдалий час втюхати це Україні, бо Зеленський ослаблений корупційним скандалом.

Зеленський то дійсно ослаблений. І політична криза дійсно існує.

Але ж чим ослабленіший Зеленський, тим важче йому було б продати українцям будь-який план миру. Тому зараз найгірший час пропихувати московські бажання. Принаймні якщо ви дійсно хочете отримати результат. Такий план міг би бути проданий українцям тільки в момент, коли рівень довіри до влади зашкалює а рейтинг близький до 100 відсотків. А цього вже ніколи не буде.

Може то звісно хитрий план Путіна. Черговий. Ще більше розкачати ситуацію і посилити політичну кризу.

Але то не дуже розумний план. Як і всі плани Путіна.

І так, багато українських політиків зараз тиснуть на Зеленського. Але всі ці люди, окрім деяких маргінальних персонажів, ніколи не приймуть план "від чебурєка". І такий зовнішній тиск може скоріш консолідувати українську владу ніж розкачати лодку. Бо нічого так не обʼєднує українців, як бажання набити пику Путіну.

Тому доля цього плану - повторити попередні плани "від чебурєка". Але нерви будуть...