План Виткоффа удивительно похож на требования Лаврова

Виткоф съел очередной чебурек, результатом чего оказался очередной гениальный план завершения войны, который удивительно похож на требования Лаврова, после которых последний был послан Рубио.

Россияне предприняли очередное мероприятие на попытку продать Трампу идею капитуляции Украины. Вновь европейцам придется обрывать телефоны, а кому-то может и в гольф сыграть придется. Пытаясь вправить все вспять.

Интересно, что некоторые голоса в головах говорят, что сейчас удачное время втюхать это Украине, потому что Зеленский ослаблен коррупционным скандалом.

Зеленский действительно ослаблен. И политический кризис действительно существует.

Но чем ослаблен Зеленский, тем труднее ему было бы продать украинцам любой план мира. Поэтому сейчас самое худшее время проталкивать московские желания. По крайней мере, если вы действительно хотите получить результат. Такой план мог бы быть продан украинцам только в момент, когда уровень доверия к власти зашкаливает, а рейтинг близок к 100 процентам. А этого никогда не будет.

Может это, конечно, хитрый план Путина. Очередной. Еще больше раскатать ситуацию и усугубить политический кризис.

Но это не очень разумный план. Как и все планы Путина.

И так, многие украинские политики сейчас давят на Зеленского. Но все эти люди, кроме некоторых маргинальных персонажей, никогда не примут план от чебурека. И такое внешнее давление может скорее консолидировать украинские власти, чем раскатать лодку. Потому что ничего так не объединяет украинцев, как желание набить рожу Путину.

Поэтому судьба этого плана – повторить предыдущие планы "от чебурека". Но нервы будут...