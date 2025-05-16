Відкриті авіаквитки: Що це таке і чому варто їх спробувати

Під час планування подорожі ви можете помітити, що значна частина витрат припадає на авіаквитки, які в деяких випадках можуть бути дуже дорогими. Але чи є спосіб обійти це? Якщо ви шукаєте спосіб заощадити гроші під час подорожей або заздалегідь готуєтеся до майбутньої відпустки, ми рекомендуємо бронювати "відкриті авіаквитки" (open-jaw flights). Ці рейси надають вам необхідну гнучкість у подорожах і особливо популярні серед тих, хто любить відкривати нові місця та досліджувати різні куточки світу. Дізнайтесь, як рейси зі зміною пункту повернення можуть кардинально змінити ваш спосіб подорожувати та позитивно вплинути на вашу поїздку.

Як працюють відкриті авіаквитки

Стандартний квиток туди-назад передбачає виліт із одного місця та повернення до того самого пункту. Наприклад, ви можете забронювати квиток із Вашингтона до Лондона, провести там відпустку, а потім повернутися до столиці США подібним маршрутом.

Відкритий авіаквиток означає, що мандрівник летить із пункту відправлення до пункту призначення, але повертається до початкового пункту з іншого місця. За допомогою цього методу, наприклад, можна полетіти із Сан-Франциско до Атланти, потім подорожувати вздовж узбережжя Лос-Анджелеса і повернутися до Сан-Франциско. Такі рейси можуть виконуватися однією авіакомпанією або різними компаніями, коли потрібно купувати два квитки в один бік.

Відкриті авіаквитки проти мультиміських рейсів

Складання маршруту. Джерело: Image TheAndrasBarta/Pixabay Складання маршруту. Джерело: Image TheAndrasBarta/Pixabay

Відкритий авіаквиток часто використовується в авіаційній індустрії для опису рейсів із нестандартною структурою маршруту, наприклад, коли пасажир летить із одного міста до іншого, а потім повертається до початкового пункту з іншого місця до "домашнього" аеропорту. Зазвичай це передбачає використання додаткового виду транспорту між двома пунктами призначення, наприклад, човна, автомобіля, поїзда тощо.

Найбільша різниця між відкритими авіаквитками та мультиміськими рейсами полягає в тому, що вам не потрібно бронювати квитки в один бік на всю подорож. Існують інші типи мультиміських рейсів, коли мандрівник відвідує кожен пункт призначення під час поїздки, наприклад, Нью-Йорк – Лондон, Лондон – Париж, Париж – Нью-Йорк, або коли бронюється серія квитків в один бік без повернення до "домашнього" аеропорту. Відкриті авіаквитки або маршрути, що включають кілька міст, – це чудовий спосіб заощадити час і гроші.

Які переваги бронювання рейсу зі зміною пункту повернення?

Є кілька причин, чому відкритий авіаквиток – це хороший вибір.

Економія грошей. Цей варіант подорожі особливо вигідний, якщо ви подорожуєте до місця з добре розвиненим залізничним сполученням. Наприклад, якщо ви летите зі США до Європи, ви можете захотіти відвідати кілька великих міст одразу, таких як Брюссель, Амстердам, Париж тощо. Таким чином, немає сенсу повертатися до того самого міста, адже краще витратити цей час на дослідження нового місця. Так мандрівники можуть не лише побачити більше цікавих локацій, а й заощадити на трансатлантичному квитку та подорожах у межах Європи.

Цей варіант подорожі особливо вигідний, якщо ви подорожуєте до місця з добре розвиненим залізничним сполученням. Наприклад, якщо ви летите зі США до Європи, ви можете захотіти відвідати кілька великих міст одразу, таких як Брюссель, Амстердам, Париж тощо. Таким чином, немає сенсу повертатися до того самого міста, адже краще витратити цей час на дослідження нового місця. Так мандрівники можуть не лише побачити більше цікавих локацій, а й заощадити на трансатлантичному квитку та подорожах у межах Європи. Гнучкість. Ви можете аналізувати різні варіанти від кількох перевізників і створювати власний індивідуальний маршрут. Це також спосіб додати спонтанності до вашої подорожі, адже ви можете досліджувати більше місць.

Ви можете аналізувати різні варіанти від кількох перевізників і створювати власний індивідуальний маршрут. Це також спосіб додати спонтанності до вашої подорожі, адже ви можете досліджувати більше місць. Широкий вибір варіантів для планування власного маршруту. Навіть якщо у вас немає мети відвідати якомога більше місць, ви можете використовувати цю модель польоту, подорожуючи до великих міст із кількома аеропортами. Наприклад, може бути значно дешевше прилетіти до Міжнародного аеропорту Джона Ф. Кеннеді та вилетіти з аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку, навіть якщо ви використовуєте одного перевізника.

Як забронювати відкритий авіаквиток

Бронювання рейсу. Джерело: Image Jan Vašek/Pixabay Бронювання рейсу. Джерело: Image Jan Vašek/Pixabay

Польоти в обидва боки вимагають уявлення про те, де ви зупинятиметеся під час подорожі. Наприклад, якщо ви подорожуєте з Нью-Йорка до столиці Франції, подумайте про міста, до яких зручно дістатися з Парижа поїздом. Ви можете захотіти відвідати Амстердам або Брюссель і забронювати зворотний квиток із одного з їхніх аеропортів. Також можливо повернутися до Нью-Йорка через Женеву.

Щойно у вас буде приблизний маршрут, скористайтеся пошуковими системами, такими як Google Flights або Expedia, щоб отримати всі варіанти. Для цього оберіть опцію "мультиміські" замість стандартного поля "туди-назад" і введіть пункти відправлення та призначення для кожного маршруту. Спеціалізовані сайти пошуку та порівняння рейсів пропонують понад 500 авіакомпаній, тож ви можете обрати найвигідніший варіант за ціною та вподобаннями. Варто враховувати, що бронювання квитків безпосередньо на офіційному сайті перевізника може заощадити гроші, якщо використовувати накопичені милі, а не лише готівку.

Відкриті авіаквитки – це чудовий варіант для подорожей будь-яким маршрутом. Однак будьте готові витратити трохи більше часу на планування, ніж на стандартний квиток туди-назад. Усе ж зусилля того варті, адже зекономлені гроші можна використати для наступної подорожі.