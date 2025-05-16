Открытые авиабилеты: Что это такое и почему стоит их попробовать

При планировании поездки вы можете заметить, что значительная часть расходов приходится на авиабилеты, которые в некоторых случаях могут быть очень дорогими. Но есть ли способ обойти это? Если вы ищете способ сэкономить деньги во время путешествий или заранее готовитесь к предстоящему отпуску, мы рекомендуем бронировать "открытые авиабилеты" (open-jaw flights). Эти рейсы придают вам необходимую гибкость в путешествиях и особенно популярны среди тех, кто любит открывать новые места и исследовать разные уголки мира. Узнайте, как рейсы с изменением пункта возврата могут кардинально изменить способ путешествовать и положительно повлиять на вашу поездку.

Как работают открытые авиабилеты

Стандартный билет туда-обратно предусматривает вылет из одного места и возвращение в тот же пункт. К примеру, вы можете забронировать билет из Вашингтона в Лондон, провести там отпуск, а затем вернуться в столицу США подобным маршрутом.

Открытый авиабилет означает, что путешественник летит из пункта отправления в пункт назначения, но возвращается в исходный пункт из другого места. С помощью этого метода, например, можно улететь из Сан-Франциско в Атланту, затем путешествовать вдоль побережья Лос-Анджелеса и возвратиться в Сан-Франциско. Такие рейсы могут выполняться одной авиакомпанией или разными компаниями, когда нужно покупать два билета в одну сторону.

Открытые авиабилеты против мультигородских рейсов

Составление маршрута. Источник: Image TheAndrasBarta/Pixabay

Открытый авиабилет часто используется в авиационной индустрии для описания рейсов с нестандартной структурой маршрута, например, когда пассажир летит из одного города в другой, а затем возвращается в начальный пункт из другого места в "домашний" аэропорт. Обычно это предполагает использование дополнительного вида транспорта между двумя пунктами назначения, например лодки, автомобиля, поезда и т.д.

Самая большая разница между открытыми авиабилетами и мультигородскими рейсами заключается в том, что вам не нужно бронировать билеты в одну сторону на всю поездку. Существуют другие типы мультигородских рейсов, когда путешественник посещает каждый пункт назначения во время поездки, например, Нью-Йорк – Лондон, Лондон – Париж, Париж – Нью-Йорк, или когда бронируется серия билетов в одну сторону без возвращения в домашний аэропорт. Открытые авиабилеты или маршруты, включающие несколько городов, – это отличный способ сэкономить время и деньги.

Какие преимущества бронирования рейса с изменением пункта возврата?

Есть несколько причин, почему открытый авиабилет – это хороший выбор.

Экономия денег. Этот вариант путешествия особенно выгоден, если вы путешествуете к месту с хорошо развитым железнодорожным сообщением. Например, если вы летите из США в Европу, вы можете захотеть посетить несколько крупных городов сразу, таких как Брюссель, Амстердам, Париж и т.д. Таким образом, нет смысла возвращаться в тот самый город, ведь лучше потратить это время на исследование нового места. Так путешественники могут не только увидеть больше интересных локаций, но и сэкономить на трансатлантическом билете и путешествиях по Европе.

Этот вариант путешествия особенно выгоден, если вы путешествуете к месту с хорошо развитым железнодорожным сообщением. Например, если вы летите из США в Европу, вы можете захотеть посетить несколько крупных городов сразу, таких как Брюссель, Амстердам, Париж и т.д. Таким образом, нет смысла возвращаться в тот самый город, ведь лучше потратить это время на исследование нового места. Так путешественники могут не только увидеть больше интересных локаций, но и сэкономить на трансатлантическом билете и путешествиях по Европе. Гибкость. Вы можете анализировать разные варианты от нескольких перевозчиков и создавать собственный индивидуальный маршрут. Это также способ добавить спонтанности к вашему путешествию, ведь вы можете исследовать больше мест.

Вы можете анализировать разные варианты от нескольких перевозчиков и создавать собственный индивидуальный маршрут. Это также способ добавить спонтанности к вашему путешествию, ведь вы можете исследовать больше мест. Широкий выбор вариантов для планировки собственного маршрута. Даже если у вас нет цели посетить как можно больше мест, вы можете использовать эту модель полета, путешествуя в большие города с несколькими аэропортами. Например, может быть значительно дешевле прилететь в Международный аэропорт Джона Кеннеди и вылететь из аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке, даже если вы используете одного перевозчика.

Как забронировать открытый авиабилет

Бронирование рейса. Источник: Image Jan Vašek/Pixabay

Полеты в обе стороны требуют представления о том, где вы будете останавливаться во время поездки. Например, если вы путешествуете из Нью-Йорка в столицу Франции, подумайте о городах, в которые удобно добраться из Парижа на поезде. Вы можете захотеть посетить Амстердам или Брюссель и забронировать обратный билет из одного из их аэропортов. Также возможно вернуться в Нью-Йорк через Женеву.

Как только у вас будет приблизительный маршрут, используйте поисковые системы, такие как Google Flights или Expedia, чтобы получить все варианты. Для этого выберите опцию мультигородские вместо стандартного поля туда-обратно и введите пункты отправления и назначения для каждого маршрута. Специализированные сайты поиска и сравнения рейсов предлагают более 500 авиакомпаний, поэтому вы можете выбрать самый выгодный вариант по цене и предпочтениям. Следует учитывать, что бронирование билетов непосредственно на официальном сайте перевозчика может сэкономить деньги, если использовать накопленные мили, а не только наличные.

Открытые авиабилеты – это отличный вариант для путешествий по любому маршруту. Однако будьте готовы потратить немного больше времени на планирование, чем на стандартный билет туда-обратно. Все же усилия того стоят, ведь сэкономленные деньги можно использовать для следующего путешествия.