Між Кеосаяном, Симоньян, Соловйовим і тими, хто дає накази вбивати і вбиває немає різниці

До дискусії про смерть Тиграна Кеосаяна.

Смерть Кеосаяна - це не "смерть поганої людини". Кеосаян несе таку ж, а може, навіть більшу відповідальність за вбивства в Бучі, за Маріуполь, за всі злочини диктатури, що озвіріла.

Чи сумуватимемо ми про людину, яка відповідає за функціонування газових камер в Освенцимі, або працює у відомстві доктора Геббельса, виконуючи завдання, які гарантують, що начальником газових камер завжди буде справжній арієць, який правильно розуміє завдання?

Вони – посібники вбивць. Невипадково у Писанні сказано, що спочатку було Слово. Я не бачу різниці між Кеосаяном, Симоньяном, Соловйовим і тими, хто дає накази вбивати і вбиває. Усі вони — військові злочинці, які заслуговують на найсуворіший суд і вирок.

Якщо такий вирок був "виконаний" вищими силами, то можна з цього приводу лише порадіти: одним мерзотником, відповідальним за смерті та страждання тисяч людей, поменшало.