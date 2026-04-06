Окупанти планують оточити Костянтинівку. Чому це заздалегідь провал

Кремль визначив терміни окупації Донецької області. До кінця квітня – Костянтинівка, а до кінця року – вийти на межі області. Взагалі над такими чіткими календарними термінами ми вже давно перестали сміятися – їх було надто багато.

З іншого боку, такі дати завжди не позбавлені логіки у прив’язці до політичних планів. А тому давайте оцінимо їх за двома параметрами.

Перше – наскільки це дійсно потрібно Кремлю у прив’язці до дат.

Друге – реалістичність планів. Донецьку область до червня навіть розглядати не будемо у зв’язку з фантастичністю оптимізму.

Почнемо з Костянтинівки, тут горизонт планування ближчий і давати оцінки простіше. Наразі противник активно працює по флангах, на схід і захід від міста. Бо пробитися в лоб пробували вже давно і без особливого результату. При тому, що війська противника дійсно знаходяться по обидва боки залізниці та річки Кривий Торець – вони якраз йдуть з півдня на північ.

У саму Костянтинівку на південну околицю зайшли давно і впираються. Там була ціла історія зі звичними для них оптимістичними та відірваними від реальності доповідями. Розчистити вхід у місто мала 51-а армія, а потім зі свіжими силами в Костянтинівку мали вриватися 8-а і йти через Дружківку на Краматорськ. 51-а сточилася ще на штурмах міста, але доповіла про виконання завдання. Після цього запустили 8-у, яка… просто замінила собою 51-у в боях на околиці.

Наразі умовною лінією фронту в місті та навколо нього є траса Т0504 "Бахмут – Покровськ", яка перетинає Костянтинівку у вигляді вулиці Мірошниченка. Оскільки в Костянтинівці перейти її не вдається, головні зусилля противника зараз спрямовані на те, щоб пройти її з боку Бахмута в районі Ступочок і на захід через Бересток на Іллінівку та Степанівку.

Ключове питання – у разі успішного просування по флангах, де спробують перерізати зв'язок з Краматорськом і Дружківкою? Там дві паралельні дороги проходять по двох берегах річки – основна траса на схід і через приватний сектор на захід. І чи вистачить сил одночасно рухатися по обох берегах. Якщо на захід у районі Іллінівки у противника були результати, то східний коридор досі пов'язаний боями навколо Часів Яру.

Підсумовую. Оскільки реальна картина на землі не змінюється вже пару місяців. При спробах увірватися в Костянтинівку і при спробах обійти місто з флангів окупанти натрапляють на трасу Т0504. Що зміниться у квітні принципово? Нічого. Тобто можна точно сказати, що взяти штурмом, просочуванням або оточити Костянтинівку до травня – не вийде.

Напевно, цю тенденцію можна поширити і на всю Донецьку область до кінця року. Краматорськ? До нього можна прориватися зі сходу, з боку Сіверська. Там у противника навіть є певні успіхи. А далі?

Штурмувати Краматорськ лоб у лоб з одного боку, не маючи можливості обійти чи перерізати логістику? Отримають новий Бахмут, просто удвічі більший за розмірами та населенням. Плюс Слов'янськ і Дружківка – просто міста-сателіти. Кожне розміром з Бахмут.

При тому, що тих резервів і можливостей сьогодні у противника й близько немає. А фланги – це Костянтинівка з півдня, а з півночі там взагалі велика наша територія, прикрита річкою. Тож і завдання взяти всю Донецьку область до кінця року виглядає нереально.

За скільки нам говорили піти добровільно, а то "буде гірше"? За два місяці? На цьому тлі еротичні мрії похмурого підлітка про Анджеліну Джолі виглядають цілком реальними…