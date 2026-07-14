Одеса зазнала найпотужнішого удару з 2023 року

За останні 48 годин Одеса та область опинилися під найінтенсивнішим ракетно-дроновим ударом з 2023 року.

Протягом двох діб противник уже застосував:

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Дрони – понад 170;

Ракети Х-59/69 – 26;

Ракети Х-31П – 6;

9М723 – 1.

Востаннє настільки інтенсивні удари завдавалися у 2023 році під час "зернового терору". Не менш інтенсивним був грудень 2025 – січень 2026 року, але все ж не настільки системно організованим, буквально щогодинним запусками дронів-камікадзе та застосуванням ракетної компоненти.

Востаннє РОВ таку сумарну кількість ракет Х-59/69 та Х-31П застосовували у 2022 році, але протягом перших днів повномасштабного вторгнення по всій Україні, а не як зараз - за 48 годин щодо окремо взятого регіону.

Чи є це заздалегідь спланованою інтенсифікацією, з урахуванням поетапної концентрації на окремих областях і містах, чи спробою відвернути увагу російського споживача інформаційного фастфуду від критичної ситуації в Південній оперативній зоні? Час покаже. Але вкрай підвищену увагу до Одеси та області за останні дні просто неможливо не відзначити.