НАТО не готовий до війни. Що робити Україні

Минулого тижня ми всі обговорили ситуацію, коли для збиття двох десятків дронів Польща та її союзники по НАТО підняли в повітря все, що змогли, крім авіаносних груп, і в результаті збили чи то три, чи то чотири російські БпЛА.

Важко уявити собі, що б робили поляки, якби дронів було 200. Або 400. Не дай Боже. А на нас, бувало, летіло у два рази більше плюс ракети. Не обговорюю 4-5 статтю Статуту Альянсу. Не обговорюю політичну реакцію на знущальну провокацію РФ.

Вже писав про те, що червоні лінії в нашому випадку є досить гнучкою річчю, і зрозуміло, що улюблений путінський метод "на слабо" буде застосовуватися, щоб оцінити можливості, підготовку і реакції Альянсу.

Хоча, я думаю, що з реакціями все ясно. Поки висновки очевидні: на даний момент війська НАТО не готові вести війну з потенційними сучасними конвенційними методами. Ядерну війну вести можуть, а ось що стосується сучасних прийомів, які показали себе ефективними в російсько-українській війні, тут є проблеми.

І ці проблеми не можна ігнорувати. F-35 чудовий літак, але він не пристосований і малоефективний, коли треба збивати нешвидкісну низьколітаючу ціль. Це для прикладу.

Загалом, методи і прийоми повинні бути адекватними цілям і завданням війни. Технічно і економічно. Інакше програш і банкрутство неминучі. Про що я, власне?

Я маю на увазі реальний військовий союз, практично відродження у новій формі Великого Князівства Литовського, але без Білорусі. З нею все складно, доводиться виключити.

Наш бойовий досвід і вміння, польська економічна міць і численне населення, рішучість і порти Балтії – запорука союзу, який може мати шанси протистояти російським планам.

За підтримки Європи і зі зброєю США можна побудувати хоч якусь подобу сил стримування, на випадок якщо росіяни вирішать, що у них є шанс і план.

Поодинці полякам і балтійцям не вистояти. Якщо ми впадемо (хоч це малоймовірно, але я б такий варіант прораховував), то їх падіння – справа часу. Причому, не дуже тривалого.

Об'єднання ж сил, досвіду і можливостей в усіченому форматі "від можа до можа" дасть нам можливості, яких жодна зі сторін сьогодні не має.

Як на мене, це непоганий і цілком реальний Східний Альянс, що має масу можливостей для співпраці з союзниками в усіх сферах. Не факт, що є інший варіант, а про це варто подумати.