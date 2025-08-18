Найбільш імовірний сценарій після зустрічі Трампа і Зеленського

Сьогодні ввечері за київським часом відбудеться зустріч президентів Трампа й Зеленського. Сценарії можуть бути різні, але найбільш імовірний сценарій – Трамп вирішить, що настав час перевірити, чи дійсно Путін прагне миру, і встановить дедлайн, після якого буде розглядати питання запровадження або незапровадження санкцій.

***

Пояснення.

1. США і росію зближують не симпатії двох дідів-автократів, а низка об'єктивних причин, описаних тут.

2. Водночас це зближення не може відбутися, бо простір маневру Путіна обмежений Китаєм, а простір маневру Трампа обмежений Європою (які обидва у такому зближенні не зацікавлені).

3. Трамп дуже прагне лаврів миротворця й не може облишити цю мрію, але для миротворчості потрібне бажання обох сторін.

4. Миротворчість зазвичай відбувається за таким правилом: беремо умови сильнішого, хто перемагає, корегуємо їх і нав'язуємо їх слабшому, хто програє. Це не підхід Трампа, це універсальний підхід, бо якщо умови неприйнятні для того, хто перемагає, то він просто продовжить бойові дії.

5. З точки зору Трампа, росія постійно перемагає, бо вона завжди й усюди перемагає. Це не підтверджується ні історією, ні звітами аналітиків американських державних установ, але Трамп не читає ні того, ні іншого, довіряючи інтуїції.

6. Людей, які можуть сказати: "Містере президенте, ви помиляєтеся", в оточенні Трампа не існує.

7. Таким чином, з точки зору Трампа, Зеленський відмовляється визнати очевидну й беззаперечну поразку України, і це його характеризує в очах Трампа як нерозумного й кровожерного упертюха. А українці – це відважні люди, які продовжують битися лише тому, що їхній лідер відмовляється визнати очевидне. Таке бачення не залежить від слів Зеленського чи його костюму.

8. Спроба європейських лідерів навести різкість на реальну ситуацію зазвичай має короткостроковий ефект.

9. Запровадження жорстких санкцій суперечить ідеї великої угоди США з Китаєм. Цього не варто робити до прямих американо-китайських переговорів. Українське питання буде на столі як одне з багатьох.

10. Путін буде продовжувати бойові дії, поки є ресурс та сподівання на результат. Ресурс вичерпний, але поки ще є. Путін піде на переговори, коли буде вважати, що ресурс наближається до критичної точки. Не раніше.

11. Європа добре розуміє, що її безпека залежить від України, тому буде допомагати більше, але не підставляючи своїх людей під удар, щоб не втратити внутрішньополітичну підтримку. Європейських грошей достатньо, щоб забезпечити нашу оборону.

12. США за будь-яких умов продаватимуть європейцям зброю, бо інакше втрачатимуть ринки.

13. Все залежить від Сил оборони України та згуртованості суспільства. Не маючи спроможності подолати Сили оборони, найближчим часом росія посилить удари по тилу – ракетно-дронові та інформаційні. Але й атаки на фронті також посилить.

14. Не поширюйте російську пропаганду, навіть коли дуже хочеться. Не ставайте частиною сил ворога.

15. Трамп не прийде, порядок не наведе.

16. Задонатьте на ЗСУ і подумайте, чи не можете ви робити більше.