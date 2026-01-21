Найбільш слабке місце російського інфляційного кошику

Найбільш слабким місцем російського інфляційного кошику залишаються фрукти та овочі. За останні роки вони були головним збудником інфляційних процесів, як реакція на проблеми більших масштабів, ніж стан справ на російських городах.

2026 рік не став виключенням. За офіційними даними (які, як правило, в рф прикрашають ситуацію) тільки з 1 по 12 січня огірки в рф виросли в ціні на 21,3%, помідори – на 13,6%, картопля – на 5,8%. Сезонний сплеск попиту збігся з підвищення ПДВ та інших податків.

У підсумку, продуктовий кошик в рф сильно подорожчав саме за період російських традиційних свят. Російські кухарки лише дивувались, як так вийшло, що огірки з сусіднього регіону стали дорожчими ніж іноземний авокадо.

Якщо брати дані Росстату, то за 12 днів 2026 року інфляція в рф сягнула майже 40% (при перерахунку в річні відсотки). Зрозуміло, що ефект від збільшення податків з часом ослабне, але перші дні нового року шокували росіян.

За відчуттями споживачів, ціни на продукти з нового року зросли приблизно на 20%, й до того ж почав зменшуватись асортимент товарів та кількість продавців.

Нічого дивного тут немає. Якщо підвищуються податки або ви змушуєте податківців збирати податки "як слід", то через збільшення фіскального тиску зростають ціни. Далі приходить ЦБР і нагадує, що процентні ставки за кредитами знижувати неможна, бо інфляція велика. Фіскальний імпульс штовхає ціни в гору, а монетарні заходи не дають впасти витратам позичальників на обслуговування кредитів.

Тому отакі "овочеві цінові танці" на фоні наявності фундаментальних причин зі зростання цін для рф в принципі небезпечні, бо матимуть циклічний характер. Звісно, влада рф діє за радянськими протоколами: як тільки зросли ціни на огірки, то на боротьбу з високими цінами відправили Федеральну антимонопольну службу (ФАС). Як показує практика, якщо ФАС в рф і вдається знизити ціни, то відразу знижується і якість продуктів харчування.

В цілому ж, уряд в рф добре знає, що інфляційні процеси в них починаються з овочів, фруктів та інших продуктів харчування. Тому федеральні чиновники часто подавляють інфляцію імпортом продуктів харчування. За 11 місяців 2025 рік імпорт продуктів харчування в рф виріс на 14%, а експорт впав на 8%. Також відомо, що рф у другій половині 2025 року знизила експорт зерна на 18%, хоча раніше прозвітувала про рекордні врожаї.

Тож ситуація з продовольчою безпекою в рф за окремими напрямками не дуже добра. Федеральний уряд рятує, що світовий ринок харчових продуктів добре диверсифікований і він завжди матиме можливість посварившись (наприклад) з Азербайджаном імпортувати томати з Туреччини.

Втім, неврожаї, проблеми з логістикою і кадрами в сільському господарстві рф природнім шляхом актуалізують проблему продовольчої безпеки країни-агресора, в якій знайшлось кілька дуже слабких місць.