Мюнхенська пастка на Алясці

CNN повідомляє, що Зеленський, ймовірно, перебуватиме на Алясці під час зустрічі Трампа та Путіна 15 серпня. Проте чиновник Білого дому наголосив, що будь-які зустрічі за участю Зеленського, найімовірніше, відбудуться після зустрічі Трампа та Путіна.

Так це ж у чистому вигляді, під копірку, повторення сценарію Мюнхенської змови. Тоді чехословацька делегація також була викликана до Мюнхена, але до переговорів "великих держав" не допущено. Тільки після того, як о першій ночі 30 вересня 1938 року Чемберлен, Даладье, Муссоліні та Гітлер підписали Мюнхенську угоду, до зали покликали чехословацьку делегацію. Ознайомившись із основними його пунктами, представники Чехословаччини висловили протест. Але, зрештою, під тиском керівництва Великобританії та Франції підписали договір про передачу Чехословаччиною Німеччині Судет.

Саме на це розраховують Путін та, ймовірно, Трамп. Судячи з численних витоків у ЗМІ, вони хочуть домовитися про передачу неокупованої частини Донбасу Росії в обмін на зупинку бойових дій, яка, додам від себе, може бути за Путіна лише короткочасною. А далі банда Трампа намагатиметься хамським тиском змусити Зеленського визнати це рішення.

Путін сподівається таким чином здобути дипломатичним шляхом те, що не зміг захопити на війні. У цьому єдина мета його участі в переговорах.

Але це лише перша частина його плану. Гітлер захопив ослаблену судетською ганьбою Чехію через півроку після Мюнхенського змови та здачі Судет. Приблизно на це розраховує Путін.

Україна на таку ганебну здачу своєї території та людей, найважливішого укріпленого району, звичайно, не погодиться, але провокація проти Зеленського на Алясці цілком імовірна.

PS Докладно обговорюватимемо цю загрозу на моєму YouTube-каналі eidmannews у щоденному стримі о 19:00 за Берліном.