rus
Українська
Топ-темы:
СобытияЭкономикаОбществоАстрологияПутешествияНаука
Блог
Политика

Мюнхенская ловушка на Аляске

Игорь ЭйдманИгорь Эйдман

Мюнхенская ловушка на Аляске
Мюнхенская ловушка на Аляске

CNN сообщает, что Зеленский, вероятно, будет находиться на Аляске во время встречи Трампа и Путина 15 августа. Однако чиновник Белого дома подчеркнул, что любые встречи с участием Зеленского, скорее всего, произойдут после встречи Трампа и Путина.

Так это же в чистом виде, под копирку, повторение сценария Мюнхенского сговора. Тогда чехословацкая делегация тоже была вызвана в Мюнхен, но к переговорам "великих держав" не допущена. Только после того, как в час ночи 30 сентября 1938 года Чемберлен, Даладье, Муссолини и Гитлер подписали Мюнхенское соглашение, в зал позвали чехословацкую делегацию. Ознакомившись с основными его пунктами, представители Чехословакии выразили протест. Но, в конечном счёте, под давлением руководства Великобритании и Франции подписали договор о передаче Чехословакией Германии Судет.

Именно на это рассчитывают Путин и, вероятно, Трамп. Судя по многочисленным утечкам в СМИ, они хотят договориться о передаче неоккупированной части Донбасса России в обмен на остановку боевых действий, которая, добавлю от себя, может быть при Путине только кратковременной. А дальше банда Трампа постарается хамским давлением заставить Зеленского признать это решение.

Путин надеется таким образом получить дипломатическим путём то, что не смог захватить на войне. В этом — единственная цель его участия в переговорах.

Но это только первая часть его плана. Гитлер захватил ослабленную судетским позором Чехию через полгода после Мюнхенского сговора и сдачи Судет. Примерно на это же рассчитывает Путин.

Украина на такую позорную сдачу своей территории и людей, важнейшего укреплённого района, конечно, не согласится, но провокация против Зеленского на Аляске вполне вероятна.

P.S. Будем подробно обсуждать эту угрозу на моём YouTube-канале eidmannews в ежедневном стриме в 19:00 по Берлину.

Источник:Telegram

Война в УкраинеБлоги