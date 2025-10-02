Москва в блекауті - ще те задоволення, в чому агресор ще переконається

Чергова військова осінь входить у свої дощові права.

Думаю, що все буде дуже непросто і для нас, і для агресора.

Варто очікувати на посилення ударів по інфраструктурі - це те, що росіяни вміють робити дуже добре і про точність не думають, вбиваючи мирних десятками.

А що, власне, втрачати їхнє керівництво? І так – військові злочинці, і сяк – військові злочинці.

Вся ця безглузда і кривава війна – один великий військовий злочин.

І проти українського народу, і, до речі, проти російських народів також.

Від зими я нічого хорошого не чекаю, мабуть, буде тяжко, але й сусідам нічого хорошого чекати не раджу.

Судячи з того, що американці дали дозвіл на передачу нам розвіданих для ударів у глиб території агресора, зняли мораторій на цілі і на повному серйозно обговорюють передачу Томагавков і Барракуд, російським треба зробити ручкою своєї нафтоперевалки та нафтопереробки, а також енергетиці. Втім, вони нам усе це винесли ще о 22-й, так що ми просто повернемо борги. Частково.

Я далекий від того, щоб радіти поточній ситуації, але, поклавши руку на серце, ситуація, коли вони нас рівняли не отримуючи відповіді, тішила мене набагато менше.

Світ - це капітуляція, це продукт угоди сторін, враховує реальне становище, а РФ бачить світ саме, як нашу капітуляцію.

Мені здається, що мінус 38% виробництва нафтопродуктів непоганий аргумент до проведення переговорів зі зміною концепту.

А коли почне впевнено летіти Москвою, Пітером та іншими віддаленими цілями, концепцію "подобається - не подобається, спи, моя красуня" точно доведеться переглянути.

Москва в блекауті - ще те задоволення, в чому агресор ще переконається.

Насправді, війну треба і можна закінчити завтра, просто РФ настав час перестати пхати всім у ніс свою розпухлу віддавлену велич.

Просто вони не знають, що з цією величчю робити потім, але це точно не проблема України та цивілізованого світу.