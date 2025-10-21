Москва відмовилася від концепції Трампа, яку підтримували Україна та ЄС про заморожування війни по лінії фронту

Дякую всім, можна розходитися. Москва відмовилася від концепції Трампа, яку підтримували Україна та ЄС про заморожування війни лінією фронту. Глава МЗС Росії сумний конячок Сергій Лавров каже, що Москва не готова до негайного припинення вогню в Україні та заморожування війни по нинішній лінії фронту. Мовляв, це ненадовго, ненадійно і скінчиться новою війною. А росія дуже хоче довгого та міцного світу. І для цього хоче усунути першопричини війни. Оскільки всі ми, включно з Лавровим, розуміємо, що "першопричини війни" це незалежність України… питань немає. "Припинення вогню зараз означало б тільки одне: величезна частина України залишається під керівництвом нацистського режиму", - додав Лавров.

Висновки. Наразі Кремль продовжує наполягати на передачі йому тих територій, які він не зміг окупувати військовим шляхом. Є в них така мета, є така впевненість, що вистачить сил та запасів в економіці, щоби "дотиснути" Україну. І задля цього вони готові фактично надіслати подалі навіть самого Дональда Трампа. Тому що саме він на такому сценарії наполягав і саме під такий варіант виманював його путін на переговори. До речі, а що там із переговорами між президентами США та Росії? А нічого. Зараз вони остаточно втратили сенс. Говорити нема про що. Хіба що про печенігів, але там бункерний дід вичерпав ліміт часу.