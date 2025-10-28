Литва вступила в битву за Покровськ та Куп'янськ

Литва з другого заходу 27 жовтня закрила обидва прикордонні КПП з Білоруссю на невизначений термін. Перше закриття було 24 жовтня і тривало до 12 години дня 25 жовтня. Офіційна причина – кулі-метеозони з контрабандою сигарет, які залітають із Білорусі до Литви. Але варто подивитись глибше.

Ці кулі явно ніяк не пов'язані з фурами, що йдуть з Білорусі до анклаву Калінінграда через Литву. Ноту про них, щоби більше не літали, лукашенко отримав 24 жовтня. Як досвідчений контрабандист, він мав зрозуміти – литовці налаштовані рішуче, і причаїтися на якийсь час. Мабуть, так і вчинив. Якщо кулі з сигаретами були лише маскуванням для повітряної розвідки, що здійснюється РФ, їх запуски теж мали тимчасово згорнути. Московити не зовсім тупі, щоб так нахабно дражнити Литву.

Але через дві доби Литва ввела де-факто сухопутну блокаду анклаву без зазначення терміну і оголошення її. Просто боремося із цигарковими кулями та просимо Мінськ допомогти їх ліквідувати у його юрисдикції. Лукашенко викликав литовського посла, тупав ногами та кричав про "гуманітарну кризу" в анклаві РФ.

Намісник РФ в анклаві Олексій Безпрозванних назвав це 27 жовтня "провокацією", але не ризикнув піти у тему війни з НАТО, щоб не лякати довірене йому населення. Про гуманітарну кризу теж не говорив, щоб не отримати з Москви "по шапці" за те, що не підготувався до такого розвитку подій. Тому звинувачував Литву у порушенні законодавства ЄС про енергетику та ще чогось такого. Це викликало підозру, що анклав уже живе за законами ЄС чи збирається на них перейти.

Але якщо згадати ті події, що відбулися з 23 по 27 жовтня, то стане очевидно – литовці вступили в битву за Покровськ та Куп'янськ і розпочали неоголошену блокаду анклаву на суші, яка триватиме доти, доки рашисти не припинять там наступальні дії.

Дмитрієв у США і "путін" зі своєї ставки в Москві тільки те й робили 24 і 25 жовтня, що вказували Трампу - наші армії взяли в "котли" в обох містах по 5 тис. бійців ЗСУ і вони скоро здадуться. Повернися за стіл переговорів, адже ми наступаємо, РФ дуже сильна переговорна позиція, і нам начхати на ті 12-ти пунктів мирного плану, які нам зараз викотила Європа. Для більшої переконливості ще й запустили "Буревісник".

"Буревісник" не вразив Трампа, оскільки він уже бачив "Фламінго", здатне перервати заправку бензином віслюків та коней, що доставляють боєприпаси рашистам під Покровськом та Куп'янськом. Ці пернаті так дістали Трампа, що він нагадав про ядерну субмарину США біля берегів РФ і дав пораду кремлівцям уважно прочитати 12 пунктів мирного плану європейців та відновити переговори з українцями. Міністри війни та фінансів повністю підтримали у цьому Трампа. Дмитрієв отримав чітку відповідь, що бої у Покровську та Куп'янську головного шерифа США не хвилюють. Це зона відповідальності європейців. Розкажіть їм про свої вражаючі успіхи.

Європейці були в курсі і також вирішили вразити Москву. Повідомили, що закінчили прокладання прямої автотраси Варшава - Вільнюс - Рига - Таллінн і тепер туристи на танках можуть дуже швидко пересуватися нею. Ймовірно, її інфраструктура була предметом вивчення з повітря для куль з сигаретами.

Але набагато більше кремлівців вразила блокада анклаву, яку розпочала Литва. Настільки вразила, що до Мінська терміново 27 жовтня вилетів лаврів, що проштрафився, а один з його заступників - галузин заявив: "Я можу послатися на висловлювання піскова про те, що Україна не відповідає на наші ініціативи і уникає діалогу. Відтоді ситуація не змінилася". На тлі відходу США з переговорів та дій Литви у кремлі терміново захотіли нового раунду з Україною у Стамбулі.

У кремлі явно не знаю, що робити у цій ситуації. Литва п'ять років під торговими санкціями Китаю за визнання де-факто Тайваню. Лише цього року Литва розпочала з ним переговори щодо врегулювання відносин. Тому Пекіну байдуже, відкритий у неї кордон із Білоруссю чи ні. Тим більше, що Литва має лише один порт у Клайпеді. Це не випадок із закриттям кордону Польщею та кремлівці не можуть розраховуватися, що Китай вирішить цю їхню проблему.

Офіційно Литва не вимагає від РФ припинити наступ у Куп'янську та Покровську і не оголошує блокаду анклаву. Офіційно Литва лише бореться з контрабандою сигарет і загрожувати їй через це ядерним ударом та танковим проривом непристойно та юридично безграмотно. Тим більше, що ніхто не забороняє Москві доставляти вантажі до анклаву морем і повітрям. Але із дотриманням правил поведінки авіації. Про це Москві нагадав 27 жовтня Маргус Цахкна, голова МЗС Естонії. На питання, що робити, якщо в її повітряний простір щось залетить не за правилами, він сказав: "Дуже легка відповідь, як каже президент Трамп. Ми їх перехоплюватимемо і збиватимемо. Протокол НАТО на цей випадок існує вже 20 років".

Якщо в кремлі продовжать наполягати і рухати лінію фронту, то закриття кордону Литвою стане справді безстроковим. Потім це зроблять Латвія та Естонія, пізніше Польща, що зруйнує контрабандне ввезення товарів до РФ під виглядом експорту до країн Центральної Азії.

Трамп до цього теж готується, чому і намітив на 6 листопада у Вашингтоні саміт країни Центральної Азії – США. Його тема: шукайте шляхи торгівлі зі США та ЄС в обхід РФ, оскільки кордон на Балтиці закривається і московські підручники "Як обійти санкції" можна здавати в макулатуру. Москву примушують до припинення бойових дій не лише добрим словом та демонстрацією "Томагавків". Рекомендують розпочати з відведення військ від Куп'янська та Покровська у вигляді "жесту доброї волі" або пошуку кращої диспозиції.